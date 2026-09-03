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Казахстан выдаст лицензию на строительство АЭС "Росатомом"

Казахстан выдаст лицензию на строительство АЭС "Росатомом" - 03.09.2026, ПРАЙМ

Казахстан выдаст лицензию на строительство АЭС "Росатомом"

Казахстан готов выдать лицензию на строительство АЭС "Росатомом", заявил глава атомного агентства республики Алмасадам Саткалиев. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:51+0300

2026-09-03T08:51+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Казахстан готов выдать лицензию на строительство АЭС "Росатомом", заявил глава атомного агентства республики Алмасадам Саткалиев. Ранее в четверг госкорпорация "Росатом" и Агентство Республики Казахстан по атомной энергии в рамках Восточного экономического форума подписали контракт на сооружение АЭС "Балхаш". "Мы благодарны корпорации "Росатом" за те решения, за ту достаточно глубокую работу предварительную, которая была проведена на площадке... Мы подтверждаем готовность казахстанской стороны осуществить все необходимые внутригосударственные процедуры для начала строительства, в том числе по выдаче соответствующей лицензии для размещения в следующем году, которая будет и отправной точкой для начала строительства", - сказал Саткалиев. Он отметил, что начало строительства ожидается в 2027 году и в течение 10 лет ожидается завершение и ввод в эксплуатацию первого энергетического блока. По информации "Росатома", в настоящее время в регионе расположения будущей АЭС продолжаются изыскательские работы, стартовавшие в августе 2025 года. В 2027 году эта работа будет завершена, и инженеры приступят к подготовке документации, которая позволит получить разрешительные документы для начала сооружения энергоблоков. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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