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Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев

Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев - 03.09.2026, ПРАЙМ

Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев

Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев, передает корреспондент РИА Новости. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:45+0300

2026-09-03T07:45+0300

2026-09-03T07:45+0300

общество

мировая экономика

китай

кнр

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владимир путин

дин сюэсян

прабово субианто

вэф

госсовет

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев, передает корреспондент РИА Новости. Пленарное заседание - главное мероприятие ВЭФ. В нем примут участие президент России Владимир Путин, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со. Модератором заседания станет журналист Кирилл Токарев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

кнр

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общество , мировая экономика, китай, кнр, индонезия, владимир путин, дин сюэсян, прабово субианто, вэф, госсовет