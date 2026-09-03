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Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев
Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев - 03.09.2026, ПРАЙМ
Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев
Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев, передает корреспондент РИА Новости. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T07:45+0300
2026-09-03T07:45+0300
2026-09-03T07:45+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев, передает корреспондент РИА Новости.
Пленарное заседание - главное мероприятие ВЭФ. В нем примут участие президент России Владимир Путин, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со. Модератором заседания станет журналист Кирилл Токарев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Общество , Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ИНДОНЕЗИЯ, Владимир Путин, Дин Сюэсян, Прабово Субианто, ВЭФ, Госсовет
Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев
Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев