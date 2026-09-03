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Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев
Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев - 03.09.2026, ПРАЙМ
Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев
Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев, передает корреспондент РИА Новости. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T07:45+0300
2026-09-03T07:45+0300
общество
мировая экономика
китай
кнр
индонезия
владимир путин
дин сюэсян
прабово субианто
вэф
госсовет
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев, передает корреспондент РИА Новости. Пленарное заседание - главное мероприятие ВЭФ. В нем примут участие президент России Владимир Путин, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со. Модератором заседания станет журналист Кирилл Токарев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
192
40
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1
5
4.7
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192
40
192
40
общество , мировая экономика, китай, кнр, индонезия, владимир путин, дин сюэсян, прабово субианто, вэф, госсовет
Общество , Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, ИНДОНЕЗИЯ, Владимир Путин, Дин Сюэсян, Прабово Субианто, ВЭФ, Госсовет
07:45 03.09.2026
 
Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев

Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Модератором пленарного заседания ВЭФ-2026 станет журналист Кирилл Токарев, передает корреспондент РИА Новости.
Пленарное заседание - главное мероприятие ВЭФ. В нем примут участие президент России Владимир Путин, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал и первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со. Модератором заседания станет журналист Кирилл Токарев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ОбществоМировая экономикаКИТАЙКНРИНДОНЕЗИЯВладимир ПутинДин СюэсянПрабово СубиантоВЭФГоссовет
 
 
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