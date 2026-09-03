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Китай и США обсудили торгово-экономические отношения
Китай и США обсудили торгово-экономические отношения - 03.09.2026, ПРАЙМ
Китай и США обсудили торгово-экономические отношения
Представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган обсудил с делегацией Американо-китайского делового совета... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:07+0300
2026-09-03T06:07+0300
2026-09-03T06:07+0300
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мировая экономика
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ПЕКИН, 3 сен – ПРАЙМ. Представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган обсудил с делегацией Американо-китайского делового совета торгово-экономические отношения двух стран, сообщает министерство коммерции КНР.
"Утром 2 сентября представитель КНР на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган встретился с делегацией Американо-китайского делового совета", - говорится в сообщении минкоммерции.
Отмечается, что "стороны обменялись мнениями по китайско-американским торгово-экономическим отношениям и другим вопросам".
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россия, мировая экономика, китай, кнр
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
Китай и США обсудили торгово-экономические отношения
Китай и США обсудили торгово-экономические отношения
ПЕКИН, 3 сен – ПРАЙМ. Представитель КНР на торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган обсудил с делегацией Американо-китайского делового совета торгово-экономические отношения двух стран, сообщает министерство коммерции КНР.
"Утром 2 сентября представитель КНР на международных торговых переговорах, заместитель министра коммерции Ли Чэнган встретился с делегацией Американо-китайского делового совета", - говорится в сообщении минкоммерции.
Отмечается, что "стороны обменялись мнениями по китайско-американским торгово-экономическим отношениям и другим вопросам".