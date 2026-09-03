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Китай активно расширяет торгово-инвестиционное сотрудничество с Россией

Китай активно расширяет торгово-инвестиционное сотрудничество с Россией - 03.09.2026, ПРАЙМ

Китай активно расширяет торгово-инвестиционное сотрудничество с Россией

Северо-восточные китайские провинции и Дальний Восток России активно расширяют торгово-инвестиционное сотрудничество, Китай остается крупнейшим источником... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:47+0300

2026-09-03T06:47+0300

2026-09-03T06:47+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Северо-восточные китайские провинции и Дальний Восток России активно расширяют торгово-инвестиционное сотрудничество, Китай остается крупнейшим источником иностранных инвестиций в регионе, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "Сотрудничество между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком России активно развивается, торговля и инвестиции стабильно растут", - сказал Чжан Ханьхуэй в видеообращении на сессии Восточного экономического форума, посвященной бизнес-сотрудничеству России и Китая. Дипломат отметил, что Китай остается крупнейшим торговым партнером и источником иностранных инвестиций на российском Дальнем Востоке. По его словам, активно развивается сотрудничество в сфере промышленных парков и территорий с особыми условиями для бизнеса. Китайские компании участвуют в проектах на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивостока. "Число китайских компаний-резидентов уже превысило 90, а общий объем инвестиций по заключенным соглашениям достиг 10,8 миллиарда долларов", - добавил он. Как отметил посол, китайские компании на Дальнем Востоке России создали совместные парки в сферах сельского и лесного хозяйства, переработки, машиностроения, логистики, обеспечив многочисленные рабочие места. Отдельно Чжан Ханьхуэй отметил активное продвижение сотрудничества по совместной охране и развитию острова Большой Уссурийский. Посол также подчеркнул рост объема грузовых перевозок, уточнив, что в 2025 году через пункты пропуска на Дальнем Востоке объем перевозок достиг 48 миллионов тонн, что на 6,3% больше по сравнению с предыдущим годом. "Потенциал сотрудничества между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком России огромен", - резюмировал дипломат. Товарооборот России и Китая по итогам первых семи месяцев 2026 года вырос на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 159,241 миллиарда долларов, следует из опубликованных ранее данных главного таможенного управления КНР. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, бизнес, китай, дальний восток, кнр, вэф