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Китай планирует довести объем спортивной индустрии до $1,04 триллиона

Китай планирует довести объем спортивной индустрии до $1,04 триллиона - 03.09.2026, ПРАЙМ

Китай планирует довести объем спортивной индустрии до $1,04 триллиона

Китай к 2030 году планирует довести общий объем спортивной индустрии до семи триллионов юаней (1,04 триллиона долларов), заявил на пресс-конференции в четверг... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:02+0300

2026-09-03T07:02+0300

2026-09-03T07:02+0300

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мировая экономика

китай

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ПЕКИН, 3 сен - ПРАЙМ. Китай к 2030 году планирует довести общий объем спортивной индустрии до семи триллионов юаней (1,04 триллиона долларов), заявил на пресс-конференции в четверг руководитель Главного государственного управления КНР по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань. "В период 15-й пятилетки (с 2026 по 2030 год) мы будем более активно использовать важную роль спорта в стратегии расширения внутреннего спроса, раскрывать потенциал потребления спортивных товаров и способствовать развитию спортивной индустрии", - заявил Гао Чжидань. Он подчеркнул, что власти КНР намерены совершенствовать современную систему спортивной индустрии, содействовать диверсифицированному развитию фитнес-индустрии и индустрии отдыха, создавать ряд технологически передовых спортивных продуктов и содействовать комплексному развитию торговли, туризма, культуры, спорта и здравоохранения. "Мы будем стремиться к тому, чтобы к 2030 году общий объем спортивной индустрии превысил семь триллионов юаней (1,04 триллиона долларов), что будет лучше способствовать общему социально-экономическому развитию", - указал он. Объем спортивной индустрии в Китае в 2025 году превысил пять триллионов юаней (около 745 миллиардов долларов).

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бизнес, мировая экономика, китай, кнр