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Китай поздравил Россию с открытием Восточного экономического форума - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Китай поздравил Россию с открытием Восточного экономического форума
Китай поздравил Россию с открытием Восточного экономического форума - 03.09.2026, ПРАЙМ
Китай поздравил Россию с открытием Восточного экономического форума
Вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян передал от правительства Китая поздравления российской стороне с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ). | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:14+0300
2026-09-03T11:14+0300
мировая экономика
китай
владивосток
кнр
дин сюэсян
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян передал от правительства Китая поздравления российской стороне с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ). "Рад вновь прибыть во Владивосток для участия в 11-м Восточном экономическом форуме. Пользуясь случаем, от имени правительства Китая выражаю сердечное поздравление с открытием форума", - сказал Дин Сюэсян на пленарном заседании ВЭФ. По его словам, ВЭФ является ведущей платформой для совместного планирования сотрудничества и продвижения развития. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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мировая экономика, китай, владивосток, кнр, дин сюэсян, вэф
Мировая экономика, КИТАЙ, Владивосток, КНР, Дин Сюэсян, ВЭФ
11:14 03.09.2026
 
Китай поздравил Россию с открытием Восточного экономического форума

Вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян поздравил Россию с открытием ВЭФ

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян передал от правительства Китая поздравления российской стороне с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Рад вновь прибыть во Владивосток для участия в 11-м Восточном экономическом форуме. Пользуясь случаем, от имени правительства Китая выражаю сердечное поздравление с открытием форума", - сказал Дин Сюэсян на пленарном заседании ВЭФ.
По его словам, ВЭФ является ведущей платформой для совместного планирования сотрудничества и продвижения развития.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
Мировая экономикаКИТАЙВладивостокКНРДин СюэсянВЭФ
 
 
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