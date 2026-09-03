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Китай поздравил Россию с открытием Восточного экономического форума

Китай поздравил Россию с открытием Восточного экономического форума - 03.09.2026, ПРАЙМ

Китай поздравил Россию с открытием Восточного экономического форума

Вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян передал от правительства Китая поздравления российской стороне с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ). | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:14+0300

2026-09-03T11:14+0300

2026-09-03T11:14+0300

мировая экономика

китай

владивосток

кнр

дин сюэсян

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян передал от правительства Китая поздравления российской стороне с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ). "Рад вновь прибыть во Владивосток для участия в 11-м Восточном экономическом форуме. Пользуясь случаем, от имени правительства Китая выражаю сердечное поздравление с открытием форума", - сказал Дин Сюэсян на пленарном заседании ВЭФ. По его словам, ВЭФ является ведущей платформой для совместного планирования сотрудничества и продвижения развития. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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мировая экономика, китай, владивосток, кнр, дин сюэсян, вэф