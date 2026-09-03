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Китай поздравил Россию с открытием Восточного экономического форума
Китай поздравил Россию с открытием Восточного экономического форума - 03.09.2026, ПРАЙМ
Китай поздравил Россию с открытием Восточного экономического форума
Вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян передал от правительства Китая поздравления российской стороне с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ). | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:14+0300
2026-09-03T11:14+0300
2026-09-03T11:14+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян передал от правительства Китая поздравления российской стороне с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Рад вновь прибыть во Владивосток для участия в 11-м Восточном экономическом форуме. Пользуясь случаем, от имени правительства Китая выражаю сердечное поздравление с открытием форума", - сказал Дин Сюэсян на пленарном заседании ВЭФ.
По его словам, ВЭФ является ведущей платформой для совместного планирования сотрудничества и продвижения развития.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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мировая экономика, китай, владивосток, кнр, дин сюэсян, вэф
Мировая экономика, КИТАЙ, Владивосток, КНР, Дин Сюэсян, ВЭФ
Китай поздравил Россию с открытием Восточного экономического форума
Вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян поздравил Россию с открытием ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер госсовета КНР Дин Сюэсян передал от правительства Китая поздравления российской стороне с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Рад вновь прибыть во Владивосток для участия в 11-м Восточном экономическом форуме. Пользуясь случаем, от имени правительства Китая выражаю сердечное поздравление с открытием форума", - сказал Дин Сюэсян на пленарном заседании ВЭФ.
По его словам, ВЭФ является ведущей платформой для совместного планирования сотрудничества и продвижения развития.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.