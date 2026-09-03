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В Китае заявили о высокой стрессоустойчивости экономики
В Китае заявили о высокой стрессоустойчивости экономики - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Китае заявили о высокой стрессоустойчивости экономики
Экономика Китая демонстрирует высокую стрессоустойчивость, заявил заместитель премьера государственного совета КНР Дин Сюэсян. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:33+0300
2026-09-03T11:33+0300
2026-09-03T11:33+0300
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дин сюэсян
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Экономика Китая демонстрирует высокую стрессоустойчивость, заявил заместитель премьера государственного совета КНР Дин Сюэсян.
"Дамы и господа, друзья, текущий год знаменует начало реализации пятнадцатой пятилетки. Несмотря на сложную и суровую внешнюю обстановку, экономика Китая сохраняет в целом стрессоустойчивость, обретает новые движущие силы и оптимизирует структуру", - сказал Дин Сюэсян на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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мировая экономика, китай, кнр, владивосток, дин сюэсян, вэф
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Владивосток, Дин Сюэсян, ВЭФ
В Китае заявили о высокой стрессоустойчивости экономики
Зампремьера КНР Дин Сюэсян: экономика страны демонстрирует высокую стрессоустойчивость
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Экономика Китая демонстрирует высокую стрессоустойчивость, заявил заместитель премьера государственного совета КНР Дин Сюэсян.
"Дамы и господа, друзья, текущий год знаменует начало реализации пятнадцатой пятилетки. Несмотря на сложную и суровую внешнюю обстановку, экономика Китая сохраняет в целом стрессоустойчивость, обретает новые движущие силы и оптимизирует структуру", - сказал Дин Сюэсян на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.