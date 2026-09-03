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В Китае заявили о высокой стрессоустойчивости экономики

В Китае заявили о высокой стрессоустойчивости экономики - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Китае заявили о высокой стрессоустойчивости экономики

Экономика Китая демонстрирует высокую стрессоустойчивость, заявил заместитель премьера государственного совета КНР Дин Сюэсян. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:33+0300

2026-09-03T11:33+0300

2026-09-03T11:33+0300

мировая экономика

китай

кнр

владивосток

дин сюэсян

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Экономика Китая демонстрирует высокую стрессоустойчивость, заявил заместитель премьера государственного совета КНР Дин Сюэсян. "Дамы и господа, друзья, текущий год знаменует начало реализации пятнадцатой пятилетки. Несмотря на сложную и суровую внешнюю обстановку, экономика Китая сохраняет в целом стрессоустойчивость, обретает новые движущие силы и оптимизирует структуру", - сказал Дин Сюэсян на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

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мировая экономика, китай, кнр, владивосток, дин сюэсян, вэф