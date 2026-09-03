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В Счетной палате призвали чаще выплачивать компенсацию за жилье

В Счетной палате призвали чаще выплачивать компенсацию за жилье - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Счетной палате призвали чаще выплачивать компенсацию за жилье

Жителям аварийных домов в России надо чаще выплачивать денежную компенсацию вместо предоставления другого жилья – это будет быстрее и выгоднее для бюджета,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T01:37+0300

2026-09-03T01:37+0300

2026-09-03T01:37+0300

недвижимость

общество

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владивосток

счетная палата

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Жителям аварийных домов в России надо чаще выплачивать денежную компенсацию вместо предоставления другого жилья – это будет быстрее и выгоднее для бюджета, заявила аудитор Счетной палаты России Наталья Трунова в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ. В марте текущего года Счетная палата, по ее словам, закончила проверку выполнения программ расселения аварийного жилья. "Один из основных выводов, к которому мы пришли, заключается в том, что наиболее экономным механизмом расселения аварийного жилья с точки зрения расходов бюджетной системы и сроков реализации является выплата гражданам возмещения за изымаемое жилое помещение, однако с помощью этого механизма было расселено лишь 34,5% общего объема расселенного аварийного жилого фонда", - сказала Трунова. "Приоритизация механизма выплаты возмещения за жилое помещение при расселении из аварийного жилья граждан, имеющих в собственности иные жилые помещения, будет способствовать снижению объемов расходов средств бюджетной системы", – добавила она. По данным Счетной палаты, за период с 2019 года по 1 января 2026 года в рамках действующих в России масштабных программ было переселено более 650 тысяч человек из 10,8 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Объем финансирования программ за эти годы составил 750,2 миллиарда рублей. При этом аудитор признала, что в отдельных регионах эта проблема все еще стоит достаточно остро. По состоянию на 1 января 2026 года расселению подлежали 689 тысяч человек из 11,5 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Речь идет об очень старых домах. "В основном сейчас это дома более старые, чем хрущевки", - уточнила Трунова. "Безусловно, есть регионы, которые в силу исторических особенностей освоения застраивались деревянными двухэтажными домами, так как необходимо было быстро перемещать трудовые ресурсы. И расчет был на то, что эти дома будут заменены через 25-30 лет, но по определенным причинам этого не произошло. Поэтому да, в определенным регионах эта проблема носит более массовый характер", – сказала аудитор. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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недвижимость, общество , финансы, владивосток, счетная палата, вэф