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В Приморском крае создадут высокотехнологичный комплекс

В Приморском крае создадут высокотехнологичный комплекс - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Приморском крае создадут высокотехнологичный комплекс

Высокотехнологичный комплекс создадут в Приморском крае при содействии Минпромторга России и Минвостокразвития, на нем будут производить микросхемы для... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:16+0300

2026-09-03T06:16+0300

2026-09-03T06:16+0300

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алексей чекунков

минпромторг

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Высокотехнологичный комплекс создадут в Приморском крае при содействии Минпромторга России и Минвостокразвития, на нем будут производить микросхемы для высокочастотного оборудования, говорится в сообщении министерства промышленности и торговли в рамках Восточного экономического форума. "В ходе Восточного экономического форума состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве при планировании реализации инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичного производственного комплекса на территории Приморского края", - говорится в сообщении. Проект предусматривает строительство промышленного комплекса площадью 35 тысяч квадратных метров и создание до 500 рабочих мест. На предприятии планируется осуществлять разработку и производство микросхем для высокочастотного оборудования, а также компонентов солнечных батарей для космических аппаратов. Соглашение подписали глава Минпромторга России Антон Алиханов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина и генеральный директор компании "ИКС Холдинг" Алексей Шелобков. "Минпромторг поддерживает проект... где разработка, производство и спрос собраны в единый контур. Отмечу, что в этом проекте потребитель определен уже на старте - продукция предназначена для телекоммуникационных и космических проектов. Несомненно, это важный шаг к переходу от импортозамещения к собственному производственному потенциалу", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, промышленность, приморский край, владивосток, антон алиханов, алексей чекунков, минпромторг, минвостокразвития, икс холдинг