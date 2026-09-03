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В Приморском крае создадут высокотехнологичный комплекс - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В Приморском крае создадут высокотехнологичный комплекс
В Приморском крае создадут высокотехнологичный комплекс - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Приморском крае создадут высокотехнологичный комплекс
Высокотехнологичный комплекс создадут в Приморском крае при содействии Минпромторга России и Минвостокразвития, на нем будут производить микросхемы для... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:16+0300
2026-09-03T06:16+0300
бизнес
промышленность
приморский край
владивосток
антон алиханов
алексей чекунков
минпромторг
минвостокразвития
икс холдинг
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Высокотехнологичный комплекс создадут в Приморском крае при содействии Минпромторга России и Минвостокразвития, на нем будут производить микросхемы для высокочастотного оборудования, говорится в сообщении министерства промышленности и торговли в рамках Восточного экономического форума. "В ходе Восточного экономического форума состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве при планировании реализации инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичного производственного комплекса на территории Приморского края", - говорится в сообщении. Проект предусматривает строительство промышленного комплекса площадью 35 тысяч квадратных метров и создание до 500 рабочих мест. На предприятии планируется осуществлять разработку и производство микросхем для высокочастотного оборудования, а также компонентов солнечных батарей для космических аппаратов. Соглашение подписали глава Минпромторга России Антон Алиханов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина и генеральный директор компании "ИКС Холдинг" Алексей Шелобков. "Минпромторг поддерживает проект... где разработка, производство и спрос собраны в единый контур. Отмечу, что в этом проекте потребитель определен уже на старте - продукция предназначена для телекоммуникационных и космических проектов. Несомненно, это важный шаг к переходу от импортозамещения к собственному производственному потенциалу", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, промышленность, приморский край, владивосток, антон алиханов, алексей чекунков, минпромторг, минвостокразвития, икс холдинг
Бизнес, Промышленность, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Владивосток, Антон Алиханов, Алексей Чекунков, Минпромторг, Минвостокразвития, ИКС Холдинг
06:16 03.09.2026
 
В Приморском крае создадут высокотехнологичный комплекс

Минпромторг и Минвостокразвития создадут в Приморском крае высокотехнологичный комплекс

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Высокотехнологичный комплекс создадут в Приморском крае при содействии Минпромторга России и Минвостокразвития, на нем будут производить микросхемы для высокочастотного оборудования, говорится в сообщении министерства промышленности и торговли в рамках Восточного экономического форума.
"В ходе Восточного экономического форума состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве при планировании реализации инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичного производственного комплекса на территории Приморского края", - говорится в сообщении.
Проект предусматривает строительство промышленного комплекса площадью 35 тысяч квадратных метров и создание до 500 рабочих мест. На предприятии планируется осуществлять разработку и производство микросхем для высокочастотного оборудования, а также компонентов солнечных батарей для космических аппаратов.
Соглашение подписали глава Минпромторга России Антон Алиханов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина и генеральный директор компании "ИКС Холдинг" Алексей Шелобков.
"Минпромторг поддерживает проект... где разработка, производство и спрос собраны в единый контур. Отмечу, что в этом проекте потребитель определен уже на старте - продукция предназначена для телекоммуникационных и космических проектов. Несомненно, это важный шаг к переходу от импортозамещения к собственному производственному потенциалу", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесПромышленностьПРИМОРСКИЙ КРАЙВладивостокАнтон АлихановАлексей ЧекунковМинпромторгМинвостокразвитияИКС Холдинг
 
 
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