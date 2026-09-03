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Костин заявил, что ключевая ставка Центробанка вряд ли снова повысится
Костин заявил, что ключевая ставка Центробанка вряд ли снова повысится - 03.09.2026, ПРАЙМ
Костин заявил, что ключевая ставка Центробанка вряд ли снова повысится
Ключевая ставка Банка России вряд ли снова будет повышаться, ЦБ может перейти к плавному и постоянному снижению, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:50+0300
2026-09-03T13:50+0300
2026-09-03T14:57+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России вряд ли снова будет повышаться, ЦБ может перейти к плавному и постоянному снижению, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "На мой взгляд, ставка больше повышаться не будет. Она будет все время постоянно, понемножку спускаться", - сказал он в интервью ИС "Вести". По его словам, хотелось бы видеть более активные шаги Центрального банка. "Думаю, они будут достаточно осторожными, потому что ЦБ все равно мониторит инфляционные ожидания, он очень осторожно к этому относится", - сказал он. "Мы ждем плавного снижения, но направление, на мой взгляд, будет одностороннее", - заключил Костин. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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банки, финансы, владивосток, андрей костин, банк россии, втб, центральные банки
Банки, Финансы, Владивосток, Андрей Костин, Банк России, ВТБ, центральные банки, ВЭФ-2026
Костин заявил, что ключевая ставка Центробанка вряд ли снова повысится
Глава ВТБ Костин: ключевая ставка Центробанка вряд ли снова будет повышаться
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России вряд ли снова будет повышаться, ЦБ может перейти к плавному и постоянному снижению, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"На мой взгляд, ставка больше повышаться не будет. Она будет все время постоянно, понемножку спускаться", - сказал он в интервью ИС "Вести".
По его словам, хотелось бы видеть более активные шаги Центрального банка. "Думаю, они будут достаточно осторожными, потому что ЦБ все равно мониторит инфляционные ожидания, он очень осторожно к этому относится", - сказал он.
"Мы ждем плавного снижения, но направление, на мой взгляд, будет одностороннее", - заключил Костин.
ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.