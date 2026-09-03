https://1prime.ru/20260903/kostin-872989811.html

Костин заявил, что ключевая ставка Центробанка вряд ли снова повысится

Костин заявил, что ключевая ставка Центробанка вряд ли снова повысится - 03.09.2026, ПРАЙМ

Костин заявил, что ключевая ставка Центробанка вряд ли снова повысится

Ключевая ставка Банка России вряд ли снова будет повышаться, ЦБ может перейти к плавному и постоянному снижению, заявил глава ВТБ Андрей Костин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:50+0300

2026-09-03T13:50+0300

2026-09-03T14:57+0300

банки

финансы

владивосток

андрей костин

банк россии

втб

центральные банки

вэф-2026

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872989811.jpg?1788436671

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России вряд ли снова будет повышаться, ЦБ может перейти к плавному и постоянному снижению, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "На мой взгляд, ставка больше повышаться не будет. Она будет все время постоянно, понемножку спускаться", - сказал он в интервью ИС "Вести". По его словам, хотелось бы видеть более активные шаги Центрального банка. "Думаю, они будут достаточно осторожными, потому что ЦБ все равно мониторит инфляционные ожидания, он очень осторожно к этому относится", - сказал он. "Мы ждем плавного снижения, но направление, на мой взгляд, будет одностороннее", - заключил Костин. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%, а в июле была снижена до 14%. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, владивосток, андрей костин, банк россии, втб, центральные банки