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Костин оценил вероятность переохлаждения российской экономики - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Костин оценил вероятность переохлаждения российской экономики
Костин оценил вероятность переохлаждения российской экономики - 03.09.2026, ПРАЙМ
Костин оценил вероятность переохлаждения российской экономики
Опасений о возможности переохлаждения российской экономики нет, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2026. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:02+0300
2026-09-03T14:57+0300
финансы
россия
владивосток
андрей костин
герман греф
втб
сбербанк
банк россии
вэф-2026
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Опасений о возможности переохлаждения российской экономики нет, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2026. "Вообще экономика - такая вещь, дама капризная, она всегда требует очень большого внимания и ухаживания за ней, но тем не менее, думаю, нет каких-то опасений, что переохладимся, невзирая даже на то, что мы входим в осенне-зимний период", - сказал он в эфире ИС "Вести". "Здесь не так уж важно какими-то рывками развиваться. Важно, что мы идем курсом и держим инфляцию, об этом президент сегодня тоже сказал. Потому что если инфляция была бы большая, никакого развития, инвестиций не было", - продолжил банкир. Ранее в четверг глава Сбербанка Герман Греф сообщал журналистам, что ситуацию в российской экономике все еще можно назвать переохлажденной. При этом Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики страны, а из перегрева она, вероятно, вышла еще в первом квартале, говорилось летом в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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финансы, россия, владивосток, андрей костин, герман греф, втб, сбербанк, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Владивосток, Андрей Костин, Герман Греф, ВТБ, Сбербанк, Банк России, ВЭФ-2026
14:02 03.09.2026 (обновлено: 14:57 03.09.2026)
 
Костин оценил вероятность переохлаждения российской экономики

Костин: опасений о возможности переохлаждения российской экономики нет

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Опасений о возможности переохлаждения российской экономики нет, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в рамках ВЭФ-2026.
"Вообще экономика - такая вещь, дама капризная, она всегда требует очень большого внимания и ухаживания за ней, но тем не менее, думаю, нет каких-то опасений, что переохладимся, невзирая даже на то, что мы входим в осенне-зимний период", - сказал он в эфире ИС "Вести".
"Здесь не так уж важно какими-то рывками развиваться. Важно, что мы идем курсом и держим инфляцию, об этом президент сегодня тоже сказал. Потому что если инфляция была бы большая, никакого развития, инвестиций не было", - продолжил банкир.
Ранее в четверг глава Сбербанка Герман Греф сообщал журналистам, что ситуацию в российской экономике все еще можно назвать переохлажденной.
При этом Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики страны, а из перегрева она, вероятно, вышла еще в первом квартале, говорилось летом в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ФинансыРОССИЯВладивостокАндрей КостинГерман ГрефВТБСбербанкБанк России
 
 
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