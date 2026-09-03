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Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13 рублей
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13 рублей - 03.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 13 рублей
Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг днем ощутимо снижается, отойдя вниз от максимума с февраля 2025 года чуть выше 13 рублей, обновленного | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:47+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг днем ощутимо снижается, отойдя вниз от максимума с февраля 2025 года чуть выше 13 рублей, обновленного накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.23 мск снижался на 7 копеек (-0,5%), до 12,91 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,86-12,99 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,66 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 86,73 рубля. Рубль нашел опору у минфина Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг ощутимо растет. Импульс пришел от оценок Минфина РФ. Минфин России ранее в четверг сообщил, что с 7 сентября по 6 октября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 55,6 миллиарда рублей, по 2,5 миллиарда рублей в день. В августе покупки составляли 6,5 миллиарда. ЦБ РФ во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Таким образом, покупки валюты регулятором на рынке упадут с 5,92 миллиарда до 1,92 миллиарда рублей в день (-68%). "Снижение объема покупок валюты Минфином оказало поддержку рублю. На фоне более слабых нефтегазовых доходов новые параметры бюджетного правила позволят заметно сократить дополнительный спрос на иностранную валюту со стороны государства. Это снизит давление на рубль и будет способствовать более сбалансированному соотношению спроса и предложения на валютном рынке", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,33% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,36% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.25 мск повышалась на 0,6%, до 96,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,6%, до 99 пунктов. Прогнозы Рассчитывать на резкое и устойчивое укрепление рубля только за счет снижения покупок валюты Минфином не стоит, полагает Проценко из "Альфа-Форекса". "Речь, скорее, идет об ослаблении давления на национальную валюту и создании условий для ее большей стабильности. По доллару ожидаем смещения валютного диапазона в область 83-89,5 рубля. Евро будет торговаться в рамках 96-103 рублей. По юаню ожидаем диапазон в 12,3-13,2 рубля", - оценивает она. В сентябре в лучшем для рубля случае он только немного укрепится, чему, в частности, должен бы поспособствовать очередной виток роста нефтяных цен: в августе налоговая цена сорта Urals составила около 66 долларов за баррель, оценивает Сергей Коныгин из банка "Синара". "Логично предположить, что это усилит приток валюты. Кроме того, предполагаем сокращение импорта после его всплеска, обусловленного необходимостью завоза нефтепродуктов и покупки оборудования и запчастей для ремонта нефтеперерабатывающих мощностей", - добавляет эксперт.
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рынок, торги, сергей коныгин, минфин, минфин рф, "синара"
Рынок, Торги, Сергей Коныгин, Минфин, Минфин РФ, "Синара"
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг днем ощутимо снижается, отойдя вниз от максимума с февраля 2025 года чуть выше 13 рублей, обновленного накануне, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.23 мск снижался на 7 копеек (-0,5%), до 12,91 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,86-12,99 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 86,66 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 86,73 рубля.
Рубль нашел опору у минфина
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг ощутимо растет. Импульс пришел от оценок Минфина РФ
.
Минфин России ранее в четверг сообщил, что с 7 сентября по 6 октября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 55,6 миллиарда рублей, по 2,5 миллиарда рублей в день. В августе покупки составляли 6,5 миллиарда.
ЦБ РФ во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Таким образом, покупки валюты регулятором на рынке упадут с 5,92 миллиарда до 1,92 миллиарда рублей в день (-68%).
"Снижение объема покупок валюты Минфином оказало поддержку рублю. На фоне более слабых нефтегазовых доходов новые параметры бюджетного правила позволят заметно сократить дополнительный спрос на иностранную валюту со стороны государства. Это снизит давление на рубль и будет способствовать более сбалансированному соотношению спроса и предложения на валютном рынке", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса".
Юаневая ставка денежного рынка составляет +0,33% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,36% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.25 мск повышалась на 0,6%, до 96,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,6%, до 99 пунктов.
Рассчитывать на резкое и устойчивое укрепление рубля только за счет снижения покупок валюты Минфином не стоит, полагает Проценко из "Альфа-Форекса".
"Речь, скорее, идет об ослаблении давления на национальную валюту и создании условий для ее большей стабильности. По доллару ожидаем смещения валютного диапазона в область 83-89,5 рубля. Евро будет торговаться в рамках 96-103 рублей. По юаню ожидаем диапазон в 12,3-13,2 рубля", - оценивает она.
В сентябре в лучшем для рубля случае он только немного укрепится, чему, в частности, должен бы поспособствовать очередной виток роста нефтяных цен: в августе налоговая цена сорта Urals составила около 66 долларов за баррель, оценивает Сергей Коныгин
из банка "Синара
".
"Логично предположить, что это усилит приток валюты. Кроме того, предполагаем сокращение импорта после его всплеска, обусловленного необходимостью завоза нефтепродуктов и покупки оборудования и запчастей для ремонта нефтеперерабатывающих мощностей", - добавляет эксперт.