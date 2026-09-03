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Эксперт назвал способы избавиться от дачного хлама и не попасть на штрафы

Эксперт назвал способы избавиться от дачного хлама и не попасть на штрафы - 03.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал способы избавиться от дачного хлама и не попасть на штрафы

Финансовые риски для владельцев загородных участков при утилизации мусора могут достигать десятков тысяч рублей, рассказал агентству "Прайм" директор по... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T02:02+0300

2026-09-03T02:02+0300

2026-09-03T02:02+0300

эксклюзив

дача

штрафы

мусор

сортировка мусора

московская область

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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Финансовые риски для владельцев загородных участков при утилизации мусора могут достигать десятков тысяч рублей, рассказал агентству "Прайм" директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. По его словам, инспекторы имеют право суммировать штрафы за разные нарушения: свалка на участке, порча почвы и незаконное сжигание отходов могут обойтись домохозяйству в сумму более 30 тысяч рублей.По словам эксперта, захламление более 50% территории грозит штрафом в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей."Грамотное решение вопроса с отходами является экономически значимым для домохозяйства", — отмечает Кутьин.Основной способ сократить расходы на вывоз мусора - грамотная сортировка. Пищевые и органические отходы рекомендуется перерабатывать в компост с помощью специальных контейнеров, которые можно установить не ближе метра от забора соседа. Это позволяет уменьшить объем вывозимого твердых коммунальных отходов почти наполовину, что особенно выгодно при оплате услуг по фактическому объему.Особое внимание - утилизация автомобильных шин, которые относятся к отходам IV класса опасности. Их запрещено выбрасывать в обычные контейнеры, закапывать или сжигать с 2019 года. При сгорании одной покрышки в воздух выделяется около 10 кг сажи и 18 кг токсичных газов. Сдавать старую резину необходимо в шиномонтажные мастерские, которые часто принимают ее бесплатно при покупке новой.Значительную часть строительного мусора и остатков материалов, по мнению аналитика, можно использовать повторно. Старый кирпич пригодится для выкладки дорожек и малых архитектурных форм, а обломки — для отсыпки фундаментов легких построек. Неиспользованные доски и стройматериалы можно предложить соседям или администрации СНТ. При этом вывозить крупный строительный мусор необходимо только через лицензированные компании, заказав контейнер объемом от 8 кубометров (от 9 тысяч рублей) или грузовик (от 5,5 тысяч рублей). Сохранение договора и чека станет доказательством легальной утилизации при проверке.Определенную прибыль дачному хозяйству может принести сдача металлолома. Так, цены на черный металл в Московской области стартуют от 12-15 рублей за килограмм, а медь принимают по 550-650 рублей. Для максимизации лучше сортировать металл по видам и очищать от загрязнений, так как каждый процент примесей снижает цену на 5-10%. Крупные партии (от 100 кг цветного металла или от 3 тонн черного) позволяют получить оптовую надбавку в 5-10%, а многие пункты предлагают бесплатный вывоз от 50 кг цветного и от 500 кг черного лома.Важным нововведением для сдатчиков металла стал обязательный безналичный расчет с 1 января 2025 года. При сдаче необходимо будет иметь при себе паспорт, а деньги будут переводить на банковскую карту. "Стекло, бумагу и пластик (ПЭТ-бутылки, пленку, полипропилен) также можно сдать по цене от 5 до 35 рублей за килограмм, однако для получения ощутимого дохода потребуются значительные объемы сырья", - заключает эксперт.

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московская область

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, дача, штрафы, мусор, сортировка мусора, московская область