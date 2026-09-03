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Суд в Германии рассмотрит обвинение украинцу по делу о подрыве "Севпотоков" - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Суд в Германии рассмотрит обвинение украинцу по делу о подрыве "Севпотоков"
Суд в Германии рассмотрит обвинение украинцу по делу о подрыве "Севпотоков" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Суд в Германии рассмотрит обвинение украинцу по делу о подрыве "Севпотоков"
Высший земельный суд Гамбурга сообщил, что допустил к рассмотрению обвинение, предъявленное генпрокуратурой ФРГ украинцу Сергею Кузнецову, слушания в отношении... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:36+0300
2026-09-03T16:22+0300
общество
германия
европа
дания
дмитрий песков
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БЕРЛИН, 3 сен - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга сообщил, что допустил к рассмотрению обвинение, предъявленное генпрокуратурой ФРГ украинцу Сергею Кузнецову, слушания в отношении него начнутся 14 октября."Коллегия по делам государственной безопасности Высшего земельного суда Гамбурга решением от 2 сентября 2026 года допустила обвинение против гражданина Украины Сергея К. к рассмотрению в судебном порядке... Слушания начнутся 14 октября", - говорится в сообщении суда.Там указывается, что факты, которые будут рассмотрены на заседаниях, изложены в пресс-релизе генеральной прокуратуры ФРГ от 2 июля 2026 года.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Судебный процесс направлен против гражданина Украины Сергея Кузнецова. В конце июня федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинение в координации теракта на газопроводах "Северный поток". Судебный процесс над Кузнецовым начнется ориентировочно 26 октября.
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общество , германия, европа, дания, дмитрий песков, северный поток - 2
Общество , ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, ДАНИЯ, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
15:36 03.09.2026 (обновлено: 16:22 03.09.2026)
 
Суд в Германии рассмотрит обвинение украинцу по делу о подрыве "Севпотоков"

Суд в Гамбурге рассмотрит обвинение украинцу Кузнецову по делу о подрыве "Севпотоков"

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БЕРЛИН, 3 сен - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга сообщил, что допустил к рассмотрению обвинение, предъявленное генпрокуратурой ФРГ украинцу Сергею Кузнецову, слушания в отношении него начнутся 14 октября.
"Коллегия по делам государственной безопасности Высшего земельного суда Гамбурга решением от 2 сентября 2026 года допустила обвинение против гражданина Украины Сергея К. к рассмотрению в судебном порядке... Слушания начнутся 14 октября", - говорится в сообщении суда.
Там указывается, что факты, которые будут рассмотрены на заседаниях, изложены в пресс-релизе генеральной прокуратуры ФРГ от 2 июля 2026 года.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Судебный процесс направлен против гражданина Украины Сергея Кузнецова. В конце июня федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинение в координации теракта на газопроводах "Северный поток". Судебный процесс над Кузнецовым начнется ориентировочно 26 октября.
 
ОбществоГЕРМАНИЯЕВРОПАДАНИЯДмитрий ПесковСеверный поток - 2
 
 
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