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Суд в Германии рассмотрит обвинение украинцу по делу о подрыве "Севпотоков"

Суд в Германии рассмотрит обвинение украинцу по делу о подрыве "Севпотоков" - 03.09.2026, ПРАЙМ

Суд в Германии рассмотрит обвинение украинцу по делу о подрыве "Севпотоков"

Высший земельный суд Гамбурга сообщил, что допустил к рассмотрению обвинение, предъявленное генпрокуратурой ФРГ украинцу Сергею Кузнецову, слушания в отношении... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:36+0300

2026-09-03T15:36+0300

2026-09-03T16:22+0300

общество

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европа

дания

дмитрий песков

северный поток - 2

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БЕРЛИН, 3 сен - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга сообщил, что допустил к рассмотрению обвинение, предъявленное генпрокуратурой ФРГ украинцу Сергею Кузнецову, слушания в отношении него начнутся 14 октября."Коллегия по делам государственной безопасности Высшего земельного суда Гамбурга решением от 2 сентября 2026 года допустила обвинение против гражданина Украины Сергея К. к рассмотрению в судебном порядке... Слушания начнутся 14 октября", - говорится в сообщении суда.Там указывается, что факты, которые будут рассмотрены на заседаниях, изложены в пресс-релизе генеральной прокуратуры ФРГ от 2 июля 2026 года.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Судебный процесс направлен против гражданина Украины Сергея Кузнецова. В конце июня федеральная прокуратура Германии предъявила ему обвинение в координации теракта на газопроводах "Северный поток". Судебный процесс над Кузнецовым начнется ориентировочно 26 октября.

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общество , германия, европа, дания, дмитрий песков, северный поток - 2