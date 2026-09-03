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Лавров назвал ВЭФ успешным мероприятием

Лавров назвал ВЭФ успешным мероприятием - 03.09.2026, ПРАЙМ

Лавров назвал ВЭФ успешным мероприятием

ВЭФ является успешным мероприятием, привлекающим гостей, в том числе лидеров, из разных стран, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T04:48+0300

2026-09-03T04:48+0300

2026-09-03T04:48+0300

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сергей лавров

мид

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВЭФ является успешным мероприятием, привлекающим гостей, в том числе лидеров, из разных стран, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "Восточный экономический форум - успешное мероприятие. Он привлекает гостей из самых разных стран. В том числе и лидеры Индии, Китая, Малайзии, Монголии, Мьянмы посещали это мероприятие", - сказал министр на ВЭФ. Он отметил, что форум также посещали руководители Вьетнама, Казахстана, Лаоса и Таиланда. Кроме того, в период, когда Запад отказался от нормальных отношений с Россией, ВЭФ продолжали посещать лидеры государств, которые сейчас возглавляют недружественные Москве правительства, в частности Японии и Южной Кореи. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

индия

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россия, индия, китай, малайзия, сергей лавров, мид, вэф