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Лавров назвал ВЭФ успешным мероприятием
Лавров назвал ВЭФ успешным мероприятием - 03.09.2026, ПРАЙМ
Лавров назвал ВЭФ успешным мероприятием
ВЭФ является успешным мероприятием, привлекающим гостей, в том числе лидеров, из разных стран, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:48+0300
2026-09-03T04:48+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВЭФ является успешным мероприятием, привлекающим гостей, в том числе лидеров, из разных стран, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Восточный экономический форум - успешное мероприятие. Он привлекает гостей из самых разных стран. В том числе и лидеры Индии, Китая, Малайзии, Монголии, Мьянмы посещали это мероприятие", - сказал министр на ВЭФ.
Он отметил, что форум также посещали руководители Вьетнама, Казахстана, Лаоса и Таиланда. Кроме того, в период, когда Запад отказался от нормальных отношений с Россией, ВЭФ продолжали посещать лидеры государств, которые сейчас возглавляют недружественные Москве правительства, в частности Японии и Южной Кореи.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, МАЛАЙЗИЯ, Сергей Лавров, МИД, ВЭФ
Лавров назвал ВЭФ успешным мероприятием
Лавров назвал ВЭФ успешным мероприятием, привлекающим гостей из разных стран
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. ВЭФ является успешным мероприятием, привлекающим гостей, в том числе лидеров, из разных стран, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Восточный экономический форум - успешное мероприятие. Он привлекает гостей из самых разных стран. В том числе и лидеры Индии, Китая, Малайзии, Монголии, Мьянмы посещали это мероприятие", - сказал министр на ВЭФ.
Он отметил, что форум также посещали руководители Вьетнама, Казахстана, Лаоса и Таиланда. Кроме того, в период, когда Запад отказался от нормальных отношений с Россией, ВЭФ продолжали посещать лидеры государств, которые сейчас возглавляют недружественные Москве правительства, в частности Японии и Южной Кореи.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.