https://1prime.ru/20260903/lavrov-872959755.html

Лавров оценил рост товарооборота с Китаем

Лавров оценил рост товарооборота с Китаем - 03.09.2026, ПРАЙМ

Лавров оценил рост товарооборота с Китаем

Темпы роста товарооборота с КНР позволяют говорить, что 250 миллиардов долларов в год - не предел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T05:06+0300

2026-09-03T05:06+0300

2026-09-03T05:06+0300

мировая экономика

россия

китай

кнр

индия

сергей лавров

мид рф

мид

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872959755.jpg?1788401193

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Темпы роста товарооборота с КНР позволяют говорить, что 250 миллиардов долларов в год - не предел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пятый год подряд товарооборот (РФ и КНР - ред.) вышел за рамку в 200 миллиардов долларов. И темпы роста товарооборота в текущем году позволяют говорить, что 250 (миллиардов долларов - ред.) - это не предел", - сказал Лавров в рамках лектория Российского общества "Знание" на полях ВЭФ. По его словам, такие же тенденции наблюдаются в торговле с Индией. Сейчас товарооборот "уверенно подошел к отметке в 60 миллиардов" долларов, сказал глава российской дипломатии. "И тенденция к росту продолжается", - сказал Лавров. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

китай

кнр

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, китай, кнр, индия, сергей лавров, мид рф, мид, вэф