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Лавров оценил рост товарооборота с Китаем - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Лавров оценил рост товарооборота с Китаем
Лавров оценил рост товарооборота с Китаем - 03.09.2026, ПРАЙМ
Лавров оценил рост товарооборота с Китаем
Темпы роста товарооборота с КНР позволяют говорить, что 250 миллиардов долларов в год - не предел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:06+0300
2026-09-03T05:06+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Темпы роста товарооборота с КНР позволяют говорить, что 250 миллиардов долларов в год - не предел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Пятый год подряд товарооборот (РФ и КНР - ред.) вышел за рамку в 200 миллиардов долларов. И темпы роста товарооборота в текущем году позволяют говорить, что 250 (миллиардов долларов - ред.) - это не предел", - сказал Лавров в рамках лектория Российского общества "Знание" на полях ВЭФ. По его словам, такие же тенденции наблюдаются в торговле с Индией. Сейчас товарооборот "уверенно подошел к отметке в 60 миллиардов" долларов, сказал глава российской дипломатии. "И тенденция к росту продолжается", - сказал Лавров. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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мировая экономика, россия, китай, кнр, индия, сергей лавров, мид рф, мид, вэф
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, ИНДИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД, ВЭФ
05:06 03.09.2026
 
Лавров оценил рост товарооборота с Китаем

Лавров: темпы роста товарооборота с КНР позволяют говорить, что это не предел

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Темпы роста товарооборота с КНР позволяют говорить, что 250 миллиардов долларов в год - не предел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пятый год подряд товарооборот (РФ и КНР - ред.) вышел за рамку в 200 миллиардов долларов. И темпы роста товарооборота в текущем году позволяют говорить, что 250 (миллиардов долларов - ред.) - это не предел", - сказал Лавров в рамках лектория Российского общества "Знание" на полях ВЭФ.
По его словам, такие же тенденции наблюдаются в торговле с Индией. Сейчас товарооборот "уверенно подошел к отметке в 60 миллиардов" долларов, сказал глава российской дипломатии.
"И тенденция к росту продолжается", - сказал Лавров.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
Мировая экономикаРОССИЯКИТАЙКНРИНДИЯСергей ЛавровМИД РФМИДВЭФ
 
 
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