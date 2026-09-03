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Лавров оценил рост товарооборота с Китаем
Лавров оценил рост товарооборота с Китаем - 03.09.2026, ПРАЙМ
Лавров оценил рост товарооборота с Китаем
Темпы роста товарооборота с КНР позволяют говорить, что 250 миллиардов долларов в год - не предел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:06+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Темпы роста товарооборота с КНР позволяют говорить, что 250 миллиардов долларов в год - не предел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пятый год подряд товарооборот (РФ и КНР - ред.) вышел за рамку в 200 миллиардов долларов. И темпы роста товарооборота в текущем году позволяют говорить, что 250 (миллиардов долларов - ред.) - это не предел", - сказал Лавров в рамках лектория Российского общества "Знание" на полях ВЭФ.
По его словам, такие же тенденции наблюдаются в торговле с Индией. Сейчас товарооборот "уверенно подошел к отметке в 60 миллиардов" долларов, сказал глава российской дипломатии.
"И тенденция к росту продолжается", - сказал Лавров.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, ИНДИЯ, Сергей Лавров, МИД РФ, МИД, ВЭФ
Лавров оценил рост товарооборота с Китаем
Лавров: темпы роста товарооборота с КНР позволяют говорить, что это не предел
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Темпы роста товарооборота с КНР позволяют говорить, что 250 миллиардов долларов в год - не предел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Пятый год подряд товарооборот (РФ и КНР - ред.) вышел за рамку в 200 миллиардов долларов. И темпы роста товарооборота в текущем году позволяют говорить, что 250 (миллиардов долларов - ред.) - это не предел", - сказал Лавров в рамках лектория Российского общества "Знание" на полях ВЭФ.
По его словам, такие же тенденции наблюдаются в торговле с Индией. Сейчас товарооборот "уверенно подошел к отметке в 60 миллиардов" долларов, сказал глава российской дипломатии.
"И тенденция к росту продолжается", - сказал Лавров.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.