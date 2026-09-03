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Отказ ЕС от российского газа был выстрелом в ногу, заявил Лавров
Отказ ЕС от российского газа был выстрелом в ногу, заявил Лавров - 03.09.2026, ПРАЙМ
Отказ ЕС от российского газа был выстрелом в ногу, заявил Лавров
Отказ Евросоюза от российского топлива был выстрелом в ногу, голову и другие части тела, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях ВЭФ. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:52+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Отказ Евросоюза от российского топлива был выстрелом в ногу, голову и другие части тела, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях ВЭФ.
"Евросоюз… сам себе выстрелил в ногу и в голову, и в другие части тела, отказавшись от российских энергоносителей", - сказал Лавров в рамках лектория Российского общества "Знание" на полях ВЭФ.
Министр напомнил, что в период энергетического сотрудничества с Россией Евросоюз покупал российский газ минимум в три раза дешевле по сравнению с их современными закупками.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, сергей лавров, ес, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Сергей Лавров, ЕС, ВЭФ
Отказ ЕС от российского газа был выстрелом в ногу, заявил Лавров
Лавров: отказ ЕС от российского газа был выстрелом в ногу, голову и другие части тела
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Отказ Евросоюза от российского топлива был выстрелом в ногу, голову и другие части тела, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях ВЭФ.
"Евросоюз… сам себе выстрелил в ногу и в голову, и в другие части тела, отказавшись от российских энергоносителей", - сказал Лавров в рамках лектория Российского общества "Знание" на полях ВЭФ.
Министр напомнил, что в период энергетического сотрудничества с Россией Евросоюз покупал российский газ минимум в три раза дешевле по сравнению с их современными закупками.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.