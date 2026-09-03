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Отказ ЕС от российского газа был выстрелом в ногу, заявил Лавров

Отказ ЕС от российского газа был выстрелом в ногу, заявил Лавров - 03.09.2026, ПРАЙМ

Отказ ЕС от российского газа был выстрелом в ногу, заявил Лавров

Отказ Евросоюза от российского топлива был выстрелом в ногу, голову и другие части тела, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях ВЭФ. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T05:52+0300

2026-09-03T05:52+0300

2026-09-03T05:52+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Отказ Евросоюза от российского топлива был выстрелом в ногу, голову и другие части тела, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях ВЭФ. "Евросоюз… сам себе выстрелил в ногу и в голову, и в другие части тела, отказавшись от российских энергоносителей", - сказал Лавров в рамках лектория Российского общества "Знание" на полях ВЭФ. Министр напомнил, что в период энергетического сотрудничества с Россией Евросоюз покупал российский газ минимум в три раза дешевле по сравнению с их современными закупками. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, сергей лавров, ес, вэф