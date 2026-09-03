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"Магнит" запустит собственный бренд презервативов Iron Bolt
"Магнит" запустит собственный бренд презервативов Iron Bolt - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Магнит" запустит собственный бренд презервативов Iron Bolt
"Магнит" запустит собственный бренд презервативов Iron Bolt - продукция будет продаваться в аптеках группы, сообщили РИА Новости в компании. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:28+0300
2026-09-03T10:28+0300
2026-09-03T10:28+0300
бизнес
магнит
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Магнит" запустит собственный бренд презервативов Iron Bolt - продукция будет продаваться в аптеках группы, сообщили РИА Новости в компании.
"В сети "Магнит Аптека" эксклюзивно будет представлен собственный бренд Iron Bolt, под которым выпускаются презервативы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что линейка включает пять позиций и представлена в среднем ценовом сегменте. Первые продукты появятся в аптеках в сентябре, добавили в компании.
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бизнес, магнит
"Магнит" запустит собственный бренд презервативов Iron Bolt
"Магнит" запустит собственный бренд презервативов Iron Bolt
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Магнит" запустит собственный бренд презервативов Iron Bolt - продукция будет продаваться в аптеках группы, сообщили РИА Новости в компании.
"В сети "Магнит Аптека" эксклюзивно будет представлен собственный бренд Iron Bolt, под которым выпускаются презервативы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что линейка включает пять позиций и представлена в среднем ценовом сегменте. Первые продукты появятся в аптеках в сентябре, добавили в компании.