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"Магнит" запустит собственный бренд презервативов Iron Bolt

"Магнит" запустит собственный бренд презервативов Iron Bolt - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Магнит" запустит собственный бренд презервативов Iron Bolt

"Магнит" запустит собственный бренд презервативов Iron Bolt - продукция будет продаваться в аптеках группы, сообщили РИА Новости в компании. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:28+0300

2026-09-03T10:28+0300

2026-09-03T10:28+0300

бизнес

магнит

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Магнит" запустит собственный бренд презервативов Iron Bolt - продукция будет продаваться в аптеках группы, сообщили РИА Новости в компании. "В сети "Магнит Аптека" эксклюзивно будет представлен собственный бренд Iron Bolt, под которым выпускаются презервативы", - говорится в сообщении. Отмечается, что линейка включает пять позиций и представлена в среднем ценовом сегменте. Первые продукты появятся в аптеках в сентябре, добавили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, магнит