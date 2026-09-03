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"Магнит", "Лента" и X5 запустили оплату цифровыми рублями
"Магнит", "Лента" и X5 запустили оплату цифровыми рублями - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Магнит", "Лента" и X5 запустили оплату цифровыми рублями
Крупные федеральные торговые сети - "Магнит", "Лента" и X5 - запустили оплату цифровыми рублями в своих магазинах по всей России, заявил в интервью РИА Новости... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:25+0300
2026-09-03T13:25+0300
2026-09-03T13:25+0300
рынок
россия
магнит
"лента"
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Крупные федеральные торговые сети - "Магнит", "Лента" и X5 - запустили оплату цифровыми рублями в своих магазинах по всей России, заявил в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"Оплата цифровыми рублями уже доступна в магазинах крупных федеральных сетей. Так, "Магнит" подключил ее во всех форматах магазинов и во всех розничных сетях группы, включая "Азбуку вкуса", "Дикси" и "Самбери". Торговые сети Х5 и группы "Лента" также запустили оплату цифровым рублем во всех регионах присутствия", - сказал он.
Богданов отметил, что механизм реализован через QR-код Системы быстрых платежей (СБП) на NFC-стикере у кассы или в интерфейсе кассы самообслуживания.
Возможность рассчитываться цифровыми рублями доступна с 1 сентября, подчеркнул глава АКОРТ, при этом параллельно участники рынка могут проводить тестирования и донастройки.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.
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рынок, россия, магнит, "лента", x5 retail group
Рынок, РОССИЯ, Магнит, "Лента", X5 Retail Group
"Магнит", "Лента" и X5 запустили оплату цифровыми рублями
"Магнит", "Лента" и X5 запустили оплату цифровыми рублями в своих магазинах
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Крупные федеральные торговые сети - "Магнит", "Лента" и X5 - запустили оплату цифровыми рублями в своих магазинах по всей России, заявил в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
"Оплата цифровыми рублями уже доступна в магазинах крупных федеральных сетей. Так, "Магнит" подключил ее во всех форматах магазинов и во всех розничных сетях группы, включая "Азбуку вкуса", "Дикси" и "Самбери". Торговые сети Х5 и группы "Лента" также запустили оплату цифровым рублем во всех регионах присутствия", - сказал он.
Богданов отметил, что механизм реализован через QR-код Системы быстрых платежей (СБП) на NFC-стикере у кассы или в интерфейсе кассы самообслуживания.
Возможность рассчитываться цифровыми рублями доступна с 1 сентября, подчеркнул глава АКОРТ, при этом параллельно участники рынка могут проводить тестирования и донастройки.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.