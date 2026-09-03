https://1prime.ru/20260903/magnit-872988245.html

"Магнит", "Лента" и X5 запустили оплату цифровыми рублями

"Магнит", "Лента" и X5 запустили оплату цифровыми рублями - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Магнит", "Лента" и X5 запустили оплату цифровыми рублями

Крупные федеральные торговые сети - "Магнит", "Лента" и X5 - запустили оплату цифровыми рублями в своих магазинах по всей России, заявил в интервью РИА Новости... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:25+0300

2026-09-03T13:25+0300

2026-09-03T13:25+0300

рынок

россия

магнит

"лента"

x5 retail group

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872988245.jpg?1788431158

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Крупные федеральные торговые сети - "Магнит", "Лента" и X5 - запустили оплату цифровыми рублями в своих магазинах по всей России, заявил в интервью РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "Оплата цифровыми рублями уже доступна в магазинах крупных федеральных сетей. Так, "Магнит" подключил ее во всех форматах магазинов и во всех розничных сетях группы, включая "Азбуку вкуса", "Дикси" и "Самбери". Торговые сети Х5 и группы "Лента" также запустили оплату цифровым рублем во всех регионах присутствия", - сказал он. Богданов отметил, что механизм реализован через QR-код Системы быстрых платежей (СБП) на NFC-стикере у кассы или в интерфейсе кассы самообслуживания. Возможность рассчитываться цифровыми рублями доступна с 1 сентября, подчеркнул глава АКОРТ, при этом параллельно участники рынка могут проводить тестирования и донастройки. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, магнит, "лента", x5 retail group