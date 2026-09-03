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Доходы МАМТ выросли на 15%, заявил гендиректор театра - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Доходы МАМТ выросли на 15%, заявил гендиректор театра
Доходы МАМТ выросли на 15%, заявил гендиректор театра - 03.09.2026, ПРАЙМ
Доходы МАМТ выросли на 15%, заявил гендиректор театра
Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко в прошлом сезоне провел 290 мероприятий, средняя заполняемость зала... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:53+0300
2026-09-03T14:31+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко в прошлом сезоне провел 290 мероприятий, средняя заполняемость зала составила 80%, а доходы театра выросли на 15%, сообщил генеральный директор Андрей Борисов. "За 107-й сезон МАМТ провел 290 мероприятий - это спектакли, концерты, просветительские проекты. Средняя заполняемость зала составила 80%, а доходы театра выросли на 15% по сравнению с предыдущим сезоном", - сказал он на пресс-конференции, посвященной началу нового театрального сезона. Борисов отметил, что театру удалось нарастить прибыли не только за счет повышения цен на билеты, были монетизированы другие виды деятельности. "Мы стараемся не обирать своего зрителя, потому что мы ведем борьбу за него. Конкуренция за зрителя год от года не становится мягче, и нам приходится с этим считаться. Мы хотим увеличить количество зрителей, хотим видеть в нашем зале молодых людей - для этого нужно стараться. Если ты хочешь достигать чего-то, ты должен бежать еще быстрее, чем сегодня", - добавил он.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
13:53 03.09.2026 (обновлено: 14:31 03.09.2026)
 
Доходы МАМТ выросли на 15%, заявил гендиректор театра

Борисов: МАМТ провел 290 мероприятий в прошлом сезоне, доходы театра выросли на 15%

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко в прошлом сезоне провел 290 мероприятий, средняя заполняемость зала составила 80%, а доходы театра выросли на 15%, сообщил генеральный директор Андрей Борисов.
"За 107-й сезон МАМТ провел 290 мероприятий - это спектакли, концерты, просветительские проекты. Средняя заполняемость зала составила 80%, а доходы театра выросли на 15% по сравнению с предыдущим сезоном", - сказал он на пресс-конференции, посвященной началу нового театрального сезона.
Борисов отметил, что театру удалось нарастить прибыли не только за счет повышения цен на билеты, были монетизированы другие виды деятельности.
"Мы стараемся не обирать своего зрителя, потому что мы ведем борьбу за него. Конкуренция за зрителя год от года не становится мягче, и нам приходится с этим считаться. Мы хотим увеличить количество зрителей, хотим видеть в нашем зале молодых людей - для этого нужно стараться. Если ты хочешь достигать чего-то, ты должен бежать еще быстрее, чем сегодня", - добавил он.
 
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