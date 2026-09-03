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Мантуров оценил объем инвестпроектов России и Китая

Мантуров оценил объем инвестпроектов России и Китая - 03.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров оценил объем инвестпроектов России и Китая

Россия и Китай имеют инвестиционные проекты в разных отраслях: от металлургии, химии и лесной промышленности до машиностроения и АПК, а объем инвестпортфеля... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T05:42+0300

2026-09-03T05:42+0300

2026-09-03T05:42+0300

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай имеют инвестиционные проекты в разных отраслях: от металлургии, химии и лесной промышленности до машиностроения и АПК, а объем инвестпортфеля составляет порядка 240 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству на ВЭФ-2026. "Отраслевой охват проектов весьма обширный, от металлургии, химии и лесной промышленности до машиностроения, агропромышленного комплекса, транспортной и торгово-логистической сферы", - сказал он. Объем обновленного портфеля инвестпроектов России и Китая в рамках комиссии составляет около 240 миллиардов долларов. "Обновленный проектный портфель нашей комиссии включает 65 значимых и 26 перспективных проектов на общую сумму порядка 240 млрд долларов. Больше половины из них уже находятся в стадии практической реализации", - отметил Мантуров. Расширение инвестиционного сотрудничества, подчеркнул первый вице-премьер, способствует построению прочного фундамента для дальнейшего, устойчивого роста торговли России и Китая. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, китай, владивосток, денис мантуров, вэф