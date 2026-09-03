https://1prime.ru/20260903/manturov-872960397.html
Мантуров оценил объем инвестпроектов России и Китая
Мантуров оценил объем инвестпроектов России и Китая - 03.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров оценил объем инвестпроектов России и Китая
Россия и Китай имеют инвестиционные проекты в разных отраслях: от металлургии, химии и лесной промышленности до машиностроения и АПК, а объем инвестпортфеля... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:42+0300
2026-09-03T05:42+0300
2026-09-03T05:42+0300
россия
китай
владивосток
денис мантуров
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872960397.jpg?1788403371
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай имеют инвестиционные проекты в разных отраслях: от металлургии, химии и лесной промышленности до машиностроения и АПК, а объем инвестпортфеля составляет порядка 240 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству на ВЭФ-2026.
"Отраслевой охват проектов весьма обширный, от металлургии, химии и лесной промышленности до машиностроения, агропромышленного комплекса, транспортной и торгово-логистической сферы", - сказал он.
Объем обновленного портфеля инвестпроектов России и Китая в рамках комиссии составляет около 240 миллиардов долларов.
"Обновленный проектный портфель нашей комиссии включает 65 значимых и 26 перспективных проектов на общую сумму порядка 240 млрд долларов. Больше половины из них уже находятся в стадии практической реализации", - отметил Мантуров.
Расширение инвестиционного сотрудничества, подчеркнул первый вице-премьер, способствует построению прочного фундамента для дальнейшего, устойчивого роста торговли России и Китая.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
китай
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владивосток, денис мантуров, вэф
РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Денис Мантуров, ВЭФ
Мантуров оценил объем инвестпроектов России и Китая
Мантуров: Россия и Китай имеют инвестпроекты в разных отраслях
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай имеют инвестиционные проекты в разных отраслях: от металлургии, химии и лесной промышленности до машиностроения и АПК, а объем инвестпортфеля составляет порядка 240 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству на ВЭФ-2026.
"Отраслевой охват проектов весьма обширный, от металлургии, химии и лесной промышленности до машиностроения, агропромышленного комплекса, транспортной и торгово-логистической сферы", - сказал он.
Объем обновленного портфеля инвестпроектов России и Китая в рамках комиссии составляет около 240 миллиардов долларов.
"Обновленный проектный портфель нашей комиссии включает 65 значимых и 26 перспективных проектов на общую сумму порядка 240 млрд долларов. Больше половины из них уже находятся в стадии практической реализации", - отметил Мантуров.
Расширение инвестиционного сотрудничества, подчеркнул первый вице-премьер, способствует построению прочного фундамента для дальнейшего, устойчивого роста торговли России и Китая.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.