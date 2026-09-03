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Мантуров рассказал о новых инвестпроектах России и Китая

Мантуров рассказал о новых инвестпроектах России и Китая - 03.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о новых инвестпроектах России и Китая

Несколько новых инвестпроектов вошли в 2026 году в контур межправкомиссии России и Китая, среди них производство огнеупорных материалов, пищевых добавок и... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T05:45+0300

2026-09-03T05:45+0300

2026-09-03T05:45+0300

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владивосток

денис мантуров

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Несколько новых инвестпроектов вошли в 2026 году в контур межправкомиссии России и Китая, среди них производство огнеупорных материалов, пищевых добавок и компонентов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству на ВЭФ. "В этом году в контур МПК вошли 6 новых проектов. Речь идет про производство огнеупорных материалов, пищевых добавок и компонентов, про создание химических комплексов, а также добычу и переработку железорудного сырья", - сказал он. Первый вице-премьер России добавил, что два проекта изначально находились в перечне региональных инициатив, который был сформирован в развитие договоренностей прошлого заседания комиссии. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, промышленность, китай, владивосток, денис мантуров, вэф