https://1prime.ru/20260903/manturov-872960578.html
Мантуров рассказал о новых инвестпроектах России и Китая
Мантуров рассказал о новых инвестпроектах России и Китая - 03.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о новых инвестпроектах России и Китая
Несколько новых инвестпроектов вошли в 2026 году в контур межправкомиссии России и Китая, среди них производство огнеупорных материалов, пищевых добавок и... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:45+0300
2026-09-03T05:45+0300
2026-09-03T05:45+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Несколько новых инвестпроектов вошли в 2026 году в контур межправкомиссии России и Китая, среди них производство огнеупорных материалов, пищевых добавок и компонентов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству на ВЭФ.
"В этом году в контур МПК вошли 6 новых проектов. Речь идет про производство огнеупорных материалов, пищевых добавок и компонентов, про создание химических комплексов, а также добычу и переработку железорудного сырья", - сказал он.
Первый вице-премьер России добавил, что два проекта изначально находились в перечне региональных инициатив, который был сформирован в развитие договоренностей прошлого заседания комиссии.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ
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россия, промышленность, китай, владивосток, денис мантуров, вэф
РОССИЯ, Промышленность, КИТАЙ, Владивосток, Денис Мантуров, ВЭФ
Мантуров рассказал о новых инвестпроектах России и Китая
Мантуров: в контур МПК России и Китая вошли шесть новых инвестпроектов
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Несколько новых инвестпроектов вошли в 2026 году в контур межправкомиссии России и Китая, среди них производство огнеупорных материалов, пищевых добавок и компонентов, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству на ВЭФ.
"В этом году в контур МПК вошли 6 новых проектов. Речь идет про производство огнеупорных материалов, пищевых добавок и компонентов, про создание химических комплексов, а также добычу и переработку железорудного сырья", - сказал он.
Первый вице-премьер России добавил, что два проекта изначально находились в перечне региональных инициатив, который был сформирован в развитие договоренностей прошлого заседания комиссии.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ