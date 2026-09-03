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Мантуров призвал развивать инвестсотрудничество с Китаем
Мантуров призвал развивать инвестсотрудничество с Китаем - 03.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров призвал развивать инвестсотрудничество с Китаем
России и Китаю нужно повышать уровень информированности деловых кругов об имеющихся инвествозможностях, обеспечивать поддержку и продвижение проектов и искать... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:37+0300
2026-09-03T06:37+0300
2026-09-03T06:37+0300
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вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. России и Китаю нужно повышать уровень информированности деловых кругов об имеющихся инвествозможностях, обеспечивать поддержку и продвижение проектов и искать новые пути для их финансирования, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"Необходимо далее повышать уровень информированности деловых кругов об имеющихся инвестиционных возможностях", - сказал Мантуров.
Он добавил, что России и Китаю также необходимо сосредоточиться на постоянном мониторинге и адресной поддержке проектов комиссии.
"Важно своевременно выявлять сложности, замедляющие их, и оперативно принимать необходимые меры", - отметил Мантуров.
Кроме того, российская сторона предложила более интенсивно проводить работу по презентации перспективных проектов для китайского бизнеса.
"Третий акцент касается поиска новых форм и инструментов привлечения финансовых ресурсов для реализации инвестпроектов", - подчеркнул Мантуров.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, китай, владивосток, денис мантуров, вэф
РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Денис Мантуров, ВЭФ
Мантуров призвал развивать инвестсотрудничество с Китаем
Мантуров: России и Китаю нужно повышать уровень информированности о инвествозможностях
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. России и Китаю нужно повышать уровень информированности деловых кругов об имеющихся инвествозможностях, обеспечивать поддержку и продвижение проектов и искать новые пути для их финансирования, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
"Необходимо далее повышать уровень информированности деловых кругов об имеющихся инвестиционных возможностях", - сказал Мантуров.
Он добавил, что России и Китаю также необходимо сосредоточиться на постоянном мониторинге и адресной поддержке проектов комиссии.
"Важно своевременно выявлять сложности, замедляющие их, и оперативно принимать необходимые меры", - отметил Мантуров.
Кроме того, российская сторона предложила более интенсивно проводить работу по презентации перспективных проектов для китайского бизнеса.
"Третий акцент касается поиска новых форм и инструментов привлечения финансовых ресурсов для реализации инвестпроектов", - подчеркнул Мантуров.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.