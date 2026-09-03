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Мантуров призвал развивать инвестсотрудничество с Китаем

Мантуров призвал развивать инвестсотрудничество с Китаем - 03.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров призвал развивать инвестсотрудничество с Китаем

России и Китаю нужно повышать уровень информированности деловых кругов об имеющихся инвествозможностях, обеспечивать поддержку и продвижение проектов и искать... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:37+0300

2026-09-03T06:37+0300

2026-09-03T06:37+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. России и Китаю нужно повышать уровень информированности деловых кругов об имеющихся инвествозможностях, обеспечивать поддержку и продвижение проектов и искать новые пути для их финансирования, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в рамках заседания межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. "Необходимо далее повышать уровень информированности деловых кругов об имеющихся инвестиционных возможностях", - сказал Мантуров. Он добавил, что России и Китаю также необходимо сосредоточиться на постоянном мониторинге и адресной поддержке проектов комиссии. "Важно своевременно выявлять сложности, замедляющие их, и оперативно принимать необходимые меры", - отметил Мантуров. Кроме того, российская сторона предложила более интенсивно проводить работу по презентации перспективных проектов для китайского бизнеса. "Третий акцент касается поиска новых форм и инструментов привлечения финансовых ресурсов для реализации инвестпроектов", - подчеркнул Мантуров. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, китай, владивосток, денис мантуров, вэф