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Мантуров оценил возможную передачу предприятий под временное управление - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Мантуров оценил возможную передачу предприятий под временное управление
Мантуров оценил возможную передачу предприятий под временное управление - 03.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров оценил возможную передачу предприятий под временное управление
Пока никакие компании не передавались во временное управление государству через новый механизм обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:40+0300
2026-09-03T08:40+0300
россия
владивосток
денис мантуров
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Пока никакие компании не передавались во временное управление государству через новый механизм обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, сообщил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума. Президент России Владимир Путин в конце августа подписал указ о мерах обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры РФ, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. "Пока никто еще в управление не передавал, или точнее, не забирал. Я очень надеюсь, что хватит у всех, так сказать, сознательности и понимания того, что нужно делать", - сказал Мантуров. Он добавил, что российские власти уже помогают отечественным предприятиям защищать объекты инфраструктуры."Я очень надеюсь, что хватит у всех, так сказать, сознательности и понимания того, что нужно делать… Я очень рассчитываю, что его не потребуется применять", - сказал Мантуров, добавив, что указ президента не имеет цели забрать предприятия в государственное управление.Правительство России сообщало, что Минпромторг России во взаимодействии с представителями бизнеса подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов.Также Мантуров ранее призывал федеральные и региональные органы власти учитывать правовой механизм обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в работе с собственниками, говорилось в сообщении правительства России. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, денис мантуров, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Денис Мантуров, Владимир Путин, ВЭФ
08:40 03.09.2026
 
Мантуров оценил возможную передачу предприятий под временное управление

Мантуров: пока компании РФ не передавались во временное управление для обеспечения защиты

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации
Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Пока никакие компании не передавались во временное управление государству через новый механизм обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, сообщил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума.
Президент России Владимир Путин в конце августа подписал указ о мерах обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры РФ, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности.
"Пока никто еще в управление не передавал, или точнее, не забирал. Я очень надеюсь, что хватит у всех, так сказать, сознательности и понимания того, что нужно делать", - сказал Мантуров.
Он добавил, что российские власти уже помогают отечественным предприятиям защищать объекты инфраструктуры.
"Я очень надеюсь, что хватит у всех, так сказать, сознательности и понимания того, что нужно делать… Я очень рассчитываю, что его не потребуется применять", - сказал Мантуров, добавив, что указ президента не имеет цели забрать предприятия в государственное управление.
Правительство России сообщало, что Минпромторг России во взаимодействии с представителями бизнеса подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов.
Также Мантуров ранее призывал федеральные и региональные органы власти учитывать правовой механизм обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в работе с собственниками, говорилось в сообщении правительства России.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯВладивостокДенис МантуровВладимир ПутинВЭФ
 
 
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