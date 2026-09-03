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Мантуров оценил возможную передачу предприятий под временное управление

Мантуров оценил возможную передачу предприятий под временное управление - 03.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров оценил возможную передачу предприятий под временное управление

Пока никакие компании не передавались во временное управление государству через новый механизм обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:40+0300

2026-09-03T08:40+0300

2026-09-03T08:40+0300

россия

владивосток

денис мантуров

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Пока никакие компании не передавались во временное управление государству через новый механизм обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, сообщил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума. Президент России Владимир Путин в конце августа подписал указ о мерах обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры РФ, согласно которому такие объекты могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. "Пока никто еще в управление не передавал, или точнее, не забирал. Я очень надеюсь, что хватит у всех, так сказать, сознательности и понимания того, что нужно делать", - сказал Мантуров. Он добавил, что российские власти уже помогают отечественным предприятиям защищать объекты инфраструктуры."Я очень надеюсь, что хватит у всех, так сказать, сознательности и понимания того, что нужно делать… Я очень рассчитываю, что его не потребуется применять", - сказал Мантуров, добавив, что указ президента не имеет цели забрать предприятия в государственное управление.Правительство России сообщало, что Минпромторг России во взаимодействии с представителями бизнеса подготовил список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов.Также Мантуров ранее призывал федеральные и региональные органы власти учитывать правовой механизм обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры в работе с собственниками, говорилось в сообщении правительства России. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, владивосток, денис мантуров, владимир путин, вэф