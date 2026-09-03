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В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше 500 машин - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше 500 машин
В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше 500 машин - 03.09.2026, ПРАЙМ
В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше 500 машин
Свыше 500 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом, время ожидания составляет около часа, сообщается в канале информационного центра о ситуации на... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:12+0300
2026-09-03T15:12+0300
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тамань
керчь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Свыше 500 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом, время ожидания составляет около часа, сообщается в канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. В четверг днем движение по мосту перекрывали на 50 минут. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 320 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс". Со стороны Керчи находится 210 транспортных средств, там ждать своей очереди также придется около часа. Статистика приведена по состоянию на 14.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон для обеспечения безопасности установлены посты досмотра.
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192
40
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5
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40
бизнес, тамань, керчь, крым
Бизнес, Тамань, КЕРЧЬ, КРЫМ
15:12 03.09.2026
 
В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше 500 машин

В очереди перед Крымским мостом скопилось более 500 машин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Свыше 500 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом, время ожидания составляет около часа, сообщается в канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
В четверг днем движение по мосту перекрывали на 50 минут.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 320 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Со стороны Керчи находится 210 транспортных средств, там ждать своей очереди также придется около часа. Статистика приведена по состоянию на 14.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон для обеспечения безопасности установлены посты досмотра.
 
БизнесТаманьКЕРЧЬКРЫМ
 
 
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