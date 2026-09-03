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В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше 500 машин

В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше 500 машин - 03.09.2026, ПРАЙМ

В очереди перед Крымским мостом скопилось свыше 500 машин

Свыше 500 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом, время ожидания составляет около часа, сообщается в канале информационного центра о ситуации на... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:12+0300

2026-09-03T15:12+0300

2026-09-03T15:12+0300

бизнес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - ПРАЙМ. Свыше 500 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом, время ожидания составляет около часа, сообщается в канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. В четверг днем движение по мосту перекрывали на 50 минут. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 320 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс". Со стороны Керчи находится 210 транспортных средств, там ждать своей очереди также придется около часа. Статистика приведена по состоянию на 14.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон для обеспечения безопасности установлены посты досмотра.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, тамань, керчь, крым