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Маск в августе пожертвовал республиканцам более 800 тысяч долларов - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Маск в августе пожертвовал республиканцам более 800 тысяч долларов
Маск в августе пожертвовал республиканцам более 800 тысяч долларов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Маск в августе пожертвовал республиканцам более 800 тысяч долларов
Американский миллиардер Илон Маск в августе потратил больше 800 тысяч долларов на поддержку республиканских кандидатов в промежуточных выборах США, которые... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:53+0300
2026-09-03T14:35+0300
финансы
общество
техас
иран
new york times
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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск в августе потратил больше 800 тысяч долларов на поддержку республиканских кандидатов в промежуточных выборах США, которые состоятся в ноябре, следует из отчета федеральной комиссии по выборам США, с которым ознакомилось РИА Новости. Из отчета следует, что политическая организация America PAC, созданная Маском, за август совершила всего 44 транша на сумму от 500 до 123 000 долларов кампаниям республиканских кандидатов на места в сенате или палате представителей. Общая сумма пожертвований составляет 800 475 долларов. При этом основной массив пожертвований приходится на кандидатов из Техаса (247,6 тысячи долларов), Мэна (170 тысяч долларов) и Огайо (105,6 тысячи долларов), следует из изученной РИА Новости документации. По сообщениям СМИ, нынешние законодатели именно в этих штатах считают, что их должности находятся од угрозой от демократов. При этом все 44 транша помечены как расходы на печать, то есть, вероятно, они будут потрачены на печатные рассылки с агитацией за кандитатов. Ранее газета New York Times сообщала, что Маск дал своей организации разрешение потратить на поддержку республиканцев до 100 миллионов долларов. В то же время портал Wired в конце августа писал, что Маск может пожертвовать республиканцам до 200 миллионов долларов. В 2026 году промежуточные выборы в конгресс по традиции пройдут в первый вторник ноября - 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над палатой представителей. Возможную потерю большинства в палате эксперты связывают с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также с ростом цен.
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финансы, общество , техас, иран, new york times
Финансы, Общество , ТЕХАС, ИРАН, New York Times
13:53 03.09.2026 (обновлено: 14:35 03.09.2026)
 
Маск в августе пожертвовал республиканцам более 800 тысяч долларов

Илон Маск потратил более 800 тысяч долларов на поддержку республиканцев в августе

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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск в августе потратил больше 800 тысяч долларов на поддержку республиканских кандидатов в промежуточных выборах США, которые состоятся в ноябре, следует из отчета федеральной комиссии по выборам США, с которым ознакомилось РИА Новости.
Из отчета следует, что политическая организация America PAC, созданная Маском, за август совершила всего 44 транша на сумму от 500 до 123 000 долларов кампаниям республиканских кандидатов на места в сенате или палате представителей. Общая сумма пожертвований составляет 800 475 долларов.
При этом основной массив пожертвований приходится на кандидатов из Техаса (247,6 тысячи долларов), Мэна (170 тысяч долларов) и Огайо (105,6 тысячи долларов), следует из изученной РИА Новости документации. По сообщениям СМИ, нынешние законодатели именно в этих штатах считают, что их должности находятся од угрозой от демократов.
При этом все 44 транша помечены как расходы на печать, то есть, вероятно, они будут потрачены на печатные рассылки с агитацией за кандитатов.
Ранее газета New York Times сообщала, что Маск дал своей организации разрешение потратить на поддержку республиканцев до 100 миллионов долларов. В то же время портал Wired в конце августа писал, что Маск может пожертвовать республиканцам до 200 миллионов долларов.
В 2026 году промежуточные выборы в конгресс по традиции пройдут в первый вторник ноября - 3 ноября. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над палатой представителей. Возможную потерю большинства в палате эксперты связывают с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также с ростом цен.
 
ФинансыОбществоТЕХАСИРАНNew York Times
 
 
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