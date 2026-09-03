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"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 7,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:50+0300
2026-09-03T16:50+0300
2026-09-03T16:50+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 7,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 120 базисных пунктов.
Компания в четверг собирала заявки на биржевые облигации серии БО-002P-15 с погашением через два с половиной года (срок обращения - 960 дней) и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения ожидался не менее 5 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 сентября.
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рынок, торги, мегафон, банк россии
Рынок, Торги, Мегафон, Банк России
"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном
"Мегафон" увеличил объем размещения облигаций с переменным купоном до 7,5 млрд рублей
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 7,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 120 базисных пунктов.
Компания в четверг собирала заявки на биржевые облигации серии БО-002P-15 с погашением через два с половиной года (срок обращения - 960 дней) и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения ожидался не менее 5 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 сентября.