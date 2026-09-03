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"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном

"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном

"Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 7,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T16:50+0300

2026-09-03T16:50+0300

2026-09-03T16:50+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Мегафон" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 7,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 120 базисных пунктов. Компания в четверг собирала заявки на биржевые облигации серии БО-002P-15 с погашением через два с половиной года (срок обращения - 960 дней) и ежемесячными купонами. Первоначально объем размещения ожидался не менее 5 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 10 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, мегафон, банк россии