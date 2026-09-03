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С начала года на госбаланс поставлено 162 месторождения полезных ископаемых
С начала года на госбаланс поставлено 162 месторождения полезных ископаемых - 03.09.2026, ПРАЙМ
С начала года на госбаланс поставлено 162 месторождения полезных ископаемых
С начала года поставлено на государственный баланс 162 месторождения полезных ископаемых, завил заместитель главы Минприроды России Дмитрий Тетенькин в ходе... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:55+0300
2026-09-03T05:55+0300
2026-09-03T05:55+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. С начала года поставлено на государственный баланс 162 месторождения полезных ископаемых, завил заместитель главы Минприроды России Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"С начала года на государственный баланс уже поставлено 162 месторождения", - сказал он.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в свою очередь летом заявил в СМИ: "Ожидаем, что по итогу года на государственный баланс поставим более 200 месторождений".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, промышленность, владивосток, александр козлов, минприроды, вэф
РОССИЯ, Промышленность, Владивосток, Александр Козлов, Минприроды, ВЭФ
С начала года на госбаланс поставлено 162 месторождения полезных ископаемых
Минприроды: с начала года на госбаланс поставлено 162 месторождения полезных ископаемых
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. С начала года поставлено на государственный баланс 162 месторождения полезных ископаемых, завил заместитель главы Минприроды России Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"С начала года на государственный баланс уже поставлено 162 месторождения", - сказал он.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в свою очередь летом заявил в СМИ: "Ожидаем, что по итогу года на государственный баланс поставим более 200 месторождений".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.