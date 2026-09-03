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В МИД назвали новую схему изъятия российских активов воровством

В МИД назвали новую схему изъятия российских активов воровством - 03.09.2026, ПРАЙМ

В МИД назвали новую схему изъятия российских активов воровством

Новая схема по изъятию российских активов, обсуждаемая в ЕС, - это воровство, заявил на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:34+0300

2026-09-03T06:34+0300

2026-09-03T06:34+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Новая схема по изъятию российских активов, обсуждаемая в ЕС, - это воровство, заявил на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко. Издание Euractiv ранее сообщило, что в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из бельгийского депозитария Euroclear и перевести их в новую структуру, чтобы преодолеть возражения Бельгии против использования этих средств для финансирования Украины. "Как воровство можно комментировать? Воровство и грабеж, беззаконие. Вот и все", - сказал Грушко журналистам. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, финансы, бельгия, украина, владивосток, александр грушко, ес, мид рф, мид