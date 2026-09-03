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В МИД назвали новую схему изъятия российских активов воровством
В МИД назвали новую схему изъятия российских активов воровством - 03.09.2026, ПРАЙМ
В МИД назвали новую схему изъятия российских активов воровством
Новая схема по изъятию российских активов, обсуждаемая в ЕС, - это воровство, заявил на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:34+0300
2026-09-03T06:34+0300
2026-09-03T06:34+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Новая схема по изъятию российских активов, обсуждаемая в ЕС, - это воровство, заявил на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Издание Euractiv ранее сообщило, что в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из бельгийского депозитария Euroclear и перевести их в новую структуру, чтобы преодолеть возражения Бельгии против использования этих средств для финансирования Украины.
"Как воровство можно комментировать? Воровство и грабеж, беззаконие. Вот и все", - сказал Грушко журналистам.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Финансы, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, Владивосток, Александр Грушко, ЕС, МИД РФ, МИД
В МИД назвали новую схему изъятия российских активов воровством
Замглавы МИД Грушко: новая схема изъятия российских активов - это воровство
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Новая схема по изъятию российских активов, обсуждаемая в ЕС, - это воровство, заявил на полях ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Издание Euractiv ранее сообщило, что в ЕС предложили вывести замороженные российские активы из бельгийского депозитария Euroclear и перевести их в новую структуру, чтобы преодолеть возражения Бельгии против использования этих средств для финансирования Украины.
"Как воровство можно комментировать? Воровство и грабеж, беззаконие. Вот и все", - сказал Грушко журналистам.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.