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В Минфине предложили выводить на рынок "спрятанные в регионах" активы

В Минфине предложили выводить на рынок "спрятанные в регионах" активы - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Минфине предложили выводить на рынок "спрятанные в регионах" активы

Осталось три-четыре крупные федеральные компании, акции которых можно продать, пора выводить на рынок активы, "спрятанные в регионах", заявил замминистра... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:23+0300

2026-09-03T11:23+0300

2026-09-03T11:23+0300

финансы

россия

владивосток

алексей моисеев

владимир путин

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Осталось три-четыре крупные федеральные компании, акции которых можно продать, пора выводить на рынок активы, "спрятанные в регионах", заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев, "У меня постоянно спрашивают журналисты, что еще можно вывести на рынок из федеральных компаний. В принципе, не так уж много осталось: я называю то три, то четыре компании, где у нас доля такая, где она могла быть еще уменьшена, и мы могли бы выйти на рынок", - сказал Моисеев, выступая на сессии ВЭФ "От бюджетной зависимости к инвестиционной самостоятельности: как регионам привлекать капитал на фондовом рынке". "Задача, поставленная президентом, только может быть достигнута за счет активов, которые спрятаны в регионах", - добавил замминистра. Президент РФ Владимир Путин в "майском указе" 2024 года поручил, чтобы капитализация фондового рынка РФ к 2030 году выросла не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. Финансовые власти РФ работают над повышением привлекательности фондового рынка, в том числе для частных инвесторов. По словам Моисеева, фондовый рынок сейчас представляет единственный существенный источник привлечения инвестиций в региональные экономики. Однако чтобы этот источник заработал, требуется внести изменений в существующую нормативную базу. "Надо попробовать будет сформулировать в рамках какого-нибудь пилота о том, как действительно дать больше полномочий регионам. Потому что сейчас большого числа полномочий в законе нет. Вряд ли это легко пойдет, но я думаю, что пилотный проект как раз на примере республики Саха мог бы быть реализован", - добавил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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финансы, россия, владивосток, алексей моисеев, владимир путин, вэф