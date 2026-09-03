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Минфин купит валюту и золото на 55,6 миллиарда рублей

Минфин купит валюту и золото на 55,6 миллиарда рублей - 03.09.2026, ПРАЙМ

Минфин купит валюту и золото на 55,6 миллиарда рублей

Минфин России с 7 сентября по 6 октября 2026 года купит валюту и золото по бюджетному правилу на 55,6 миллиарда рублей, по 2,5 миллиарда рублей в день, сообщает | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:08+0300

2026-09-03T12:08+0300

2026-09-03T12:08+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Минфин России с 7 сентября по 6 октября 2026 года купит валюту и золото по бюджетному правилу на 55,6 миллиарда рублей, по 2,5 миллиарда рублей в день, сообщает министерство. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2026 года в размере 100,7 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2026 года составило –45 миллиардов рублей", - говорится в материалах на сайте. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 55,6 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2026 года по 6 октября 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 2,5 миллиарда рублей", - отмечается в материалах. В период с 7 августа по 4 сентября общий объем покупки Минфином валюты и золота по бюджетному правилу составляет 136,17 миллиарда рублей, а объем ежедневных операций - 6,5 миллиарда рублей.

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финансы, россия, минфин, валюта, золото