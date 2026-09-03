https://1prime.ru/20260903/ministry-872956175.html

Министры G20 считают, что искусственный интеллект поможет торговле

Министры G20 считают, что искусственный интеллект поможет торговле - 03.09.2026, ПРАЙМ

Министры G20 считают, что искусственный интеллект поможет торговле

Министры стран G20 считают, что искусственный интеллект может способствовать устранению препятствий для международной торговли, не связанных с пошлинами,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T02:04+0300

2026-09-03T02:04+0300

2026-09-03T02:04+0300

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872956175.jpg?1788390286

ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Министры стран G20 считают, что искусственный интеллект может способствовать устранению препятствий для международной торговли, не связанных с пошлинами, следует из совместного заявления глав ведомств после встречи в городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина в США. "Мы признаем, что искусственный интеллект может стать мощным инструментом для органов власти, позволяющим оптимизировать международную торговлю, упростить регуляторные процедуры, сократить излишние, не связанные с пошлинами барьеры и способствовать сближению позиций торговых партнеров", - говорится в заявлении министров. Ранее министры стран G20 завершили двухдневную встречу по инновациям в Чапел-Хилле, организованную министерством торговли США и управлением Белого дома по научно-технической политике.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша