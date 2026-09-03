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Министры G20 считают, что искусственный интеллект поможет торговле - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Министры G20 считают, что искусственный интеллект поможет торговле
Министры G20 считают, что искусственный интеллект поможет торговле - 03.09.2026, ПРАЙМ
Министры G20 считают, что искусственный интеллект поможет торговле
Министры стран G20 считают, что искусственный интеллект может способствовать устранению препятствий для международной торговли, не связанных с пошлинами,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T02:04+0300
2026-09-03T02:04+0300
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Министры стран G20 считают, что искусственный интеллект может способствовать устранению препятствий для международной торговли, не связанных с пошлинами, следует из совместного заявления глав ведомств после встречи в городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина в США. "Мы признаем, что искусственный интеллект может стать мощным инструментом для органов власти, позволяющим оптимизировать международную торговлю, упростить регуляторные процедуры, сократить излишние, не связанные с пошлинами барьеры и способствовать сближению позиций торговых партнеров", - говорится в заявлении министров. Ранее министры стран G20 завершили двухдневную встречу по инновациям в Чапел-Хилле, организованную министерством торговли США и управлением Белого дома по научно-технической политике.
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мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
02:04 03.09.2026
 
Министры G20 считают, что искусственный интеллект поможет торговле

Министры G20: искусственный интеллект может помочь устранить препятствия для торговли

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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Министры стран G20 считают, что искусственный интеллект может способствовать устранению препятствий для международной торговли, не связанных с пошлинами, следует из совместного заявления глав ведомств после встречи в городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина в США.
"Мы признаем, что искусственный интеллект может стать мощным инструментом для органов власти, позволяющим оптимизировать международную торговлю, упростить регуляторные процедуры, сократить излишние, не связанные с пошлинами барьеры и способствовать сближению позиций торговых партнеров", - говорится в заявлении министров.
Ранее министры стран G20 завершили двухдневную встречу по инновациям в Чапел-Хилле, организованную министерством торговли США и управлением Белого дома по научно-технической политике.
 
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