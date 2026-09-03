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Минприроды назвало минерально-сырьевой фундамент одним из самых прочных
Минприроды назвало минерально-сырьевой фундамент одним из самых прочных - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды назвало минерально-сырьевой фундамент одним из самых прочных
Минерально-сырьевой фундамент России - один из самых прочных, он выдерживает потребности отечественной экономики и зарубежные запросы, завил заместитель главы... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:48+0300
2026-09-03T05:48+0300
2026-09-03T05:48+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минерально-сырьевой фундамент России - один из самых прочных, он выдерживает потребности отечественной экономики и зарубежные запросы, завил заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Минерально-сырьевой фундамент России – один из самых прочных в мире. Он выдержит как потребности отечественной экономики, так и зарубежные запросы", - сказал он.
Тетенькин уточнил, что в российских недрах находится 236 видов полезных ископаемых.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Владивосток, Минприроды, ВЭФ
Минприроды назвало минерально-сырьевой фундамент одним из самых прочных
Минприроды: минерально-сырьевой фундамент России выдерживает потребности экономики
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минерально-сырьевой фундамент России - один из самых прочных, он выдерживает потребности отечественной экономики и зарубежные запросы, завил заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Минерально-сырьевой фундамент России – один из самых прочных в мире. Он выдержит как потребности отечественной экономики, так и зарубежные запросы", - сказал он.
Тетенькин уточнил, что в российских недрах находится 236 видов полезных ископаемых.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.