Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минприроды назвало минерально-сырьевой фундамент одним из самых прочных - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/minprirody-872960659.html
Минприроды назвало минерально-сырьевой фундамент одним из самых прочных
Минприроды назвало минерально-сырьевой фундамент одним из самых прочных - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минприроды назвало минерально-сырьевой фундамент одним из самых прочных
Минерально-сырьевой фундамент России - один из самых прочных, он выдерживает потребности отечественной экономики и зарубежные запросы, завил заместитель главы... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:48+0300
2026-09-03T05:48+0300
россия
владивосток
минприроды
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872960659.jpg?1788403739
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минерально-сырьевой фундамент России - один из самых прочных, он выдерживает потребности отечественной экономики и зарубежные запросы, завил заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "Минерально-сырьевой фундамент России – один из самых прочных в мире. Он выдержит как потребности отечественной экономики, так и зарубежные запросы", - сказал он. Тетенькин уточнил, что в российских недрах находится 236 видов полезных ископаемых. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владивосток, минприроды, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Минприроды, ВЭФ
05:48 03.09.2026
 
Минприроды назвало минерально-сырьевой фундамент одним из самых прочных

Минприроды: минерально-сырьевой фундамент России выдерживает потребности экономики

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минерально-сырьевой фундамент России - один из самых прочных, он выдерживает потребности отечественной экономики и зарубежные запросы, завил заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Минерально-сырьевой фундамент России – один из самых прочных в мире. Он выдержит как потребности отечественной экономики, так и зарубежные запросы", - сказал он.
Тетенькин уточнил, что в российских недрах находится 236 видов полезных ископаемых.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯВладивостокМинприродыВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала