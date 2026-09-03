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В Минприроды прокомментировали запуск программы "Уран России"

В Минприроды прокомментировали запуск программы "Уран России" - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Минприроды прокомментировали запуск программы "Уран России"

Ведется обсуждение запуска специальной программы "Уран России", получена поддержка от президента России Владимира Путина, заявил заместитель главы Минприроды... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:10+0300

2026-09-03T06:10+0300

2026-09-03T06:10+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ведется обсуждение запуска специальной программы "Уран России", получена поддержка от президента России Владимира Путина, заявил заместитель главы Минприроды России Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "Сейчас идут обсуждения по поводу запуска специальной программы - "Уран России". Президенту мы о ней уже доложили, поддержку получили", - сказал он. Тетенькин также отметил, что в этом году почти в семь раз увеличено финансирование поисков месторождений урана - с 900 миллионов до 6 миллиардов рублей. "Это нужно, чтобы подготовить перспективные для освоения объекты, так как ожидается дефицит природного урана, и, соответственно востребованность его только растет… мы ведем такие работы в Бурятии, Якутии, Забайкалье и Еврейской автономной области", - добавил он. По словам замглавы Минприроды, в следующие три года работы продолжатся - планируется вложить в них не менее 13 миллиардов рублей. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, технологии, бурятия, якутия, забайкалье, владимир путин, минприроды, вэф