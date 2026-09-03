https://1prime.ru/20260903/minpromtorg-872958519.html
Минпромторг выделил 125 миллиардов рублей на разработку автокомпонентов
Минпромторг выделил 125 миллиардов рублей на разработку автокомпонентов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг выделил 125 миллиардов рублей на разработку автокомпонентов
Минпромторг России начиная с 2022 года выделил более 125 миллиардов рублей на поддержку разработки автомобильных комплектующих, сообщил в рамках Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:14+0300
2026-09-03T04:14+0300
2026-09-03T04:14+0300
бизнес
технологии
владивосток
антон алиханов
минпромторг
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872958519.jpg?1788398096
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России начиная с 2022 года выделил более 125 миллиардов рублей на поддержку разработки автомобильных комплектующих, сообщил в рамках Восточного экономического форума глава ведомства Антон Алиханов.
"С 2022 года мы поддержали разработку комплектующих более чем на 125 миллиардов (рублей -ред.)", - сказал министр.
Он добавил, что в результате этого в России удалось локализовать почти половину из 700 критических наименований автокомпонентов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
Бизнес, Технологии, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
Минпромторг выделил 125 миллиардов рублей на разработку автокомпонентов
Минпромторг выделил более 125 миллиардов рублей на поддержку разработки автокомпонентов
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России начиная с 2022 года выделил более 125 миллиардов рублей на поддержку разработки автомобильных комплектующих, сообщил в рамках Восточного экономического форума глава ведомства Антон Алиханов.
"С 2022 года мы поддержали разработку комплектующих более чем на 125 миллиардов (рублей -ред.)", - сказал министр.
Он добавил, что в результате этого в России удалось локализовать почти половину из 700 критических наименований автокомпонентов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.