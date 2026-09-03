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Минпромторг выделил 125 миллиардов рублей на разработку автокомпонентов

Минпромторг выделил 125 миллиардов рублей на разработку автокомпонентов - 03.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг выделил 125 миллиардов рублей на разработку автокомпонентов

Минпромторг России начиная с 2022 года выделил более 125 миллиардов рублей на поддержку разработки автомобильных комплектующих, сообщил в рамках Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T04:14+0300

2026-09-03T04:14+0300

2026-09-03T04:14+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России начиная с 2022 года выделил более 125 миллиардов рублей на поддержку разработки автомобильных комплектующих, сообщил в рамках Восточного экономического форума глава ведомства Антон Алиханов. "С 2022 года мы поддержали разработку комплектующих более чем на 125 миллиардов (рублей -ред.)", - сказал министр. Он добавил, что в результате этого в России удалось локализовать почти половину из 700 критических наименований автокомпонентов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, технологии, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф