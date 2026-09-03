https://1prime.ru/20260903/minpromtorg-872958612.html
Минпромторг предложил расширить механизм инвестквот на строительство судов
Минпромторг предложил расширить механизм инвестквот на строительство судов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил расширить механизм инвестквот на строительство судов
Минпромторг России предложил расширить механизм инвестиционных квот для строительства малых и средних рыбопромысловых судов, заявил глава министерства Антон... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:20+0300
2026-09-03T04:20+0300
2026-09-03T04:20+0300
россия
промышленность
антон алиханов
дмитрий патрушев
минпромторг
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872958612.jpg?1788398458
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил расширить механизм инвестиционных квот для строительства малых и средних рыбопромысловых судов, заявил глава министерства Антон Алиханов.
"Правительство Российской Федерации нам совместно с министерством сельского хозяйства, Росрыболовством поручило выделить и найти, изыскать внутри своих бюджетов, которые мы администрируем, средства для того, чтобы выполнить все эти заказы, достроить их, чтобы механизм квот "под киль" реализовался в полной мере", - сказал Алиханов.
Также помощник президента Дмитрий Патрушев поддержал предложение - этот механизм будет расширен, добавил чиновник.
Минпромторг в текущем году изыскал дополнительные ресурсы на строительство рыбопромыслового флота и в следующем году продолжит финансировать отрасль, заключил он.
Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году. По программе будут построены 105 судов.
Второй этап квот предусматривает строительство шести логистических комплексов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, антон алиханов, дмитрий патрушев, минпромторг, росрыболовство
РОССИЯ, Промышленность, Антон Алиханов, Дмитрий Патрушев, Минпромторг, Росрыболовство
Минпромторг предложил расширить механизм инвестквот на строительство судов
Минпромторг предложил расширить механизм квот для строительства малых и средних судов
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил расширить механизм инвестиционных квот для строительства малых и средних рыбопромысловых судов, заявил глава министерства Антон Алиханов.
"Правительство Российской Федерации нам совместно с министерством сельского хозяйства, Росрыболовством поручило выделить и найти, изыскать внутри своих бюджетов, которые мы администрируем, средства для того, чтобы выполнить все эти заказы, достроить их, чтобы механизм квот "под киль" реализовался в полной мере", - сказал Алиханов.
Также помощник президента Дмитрий Патрушев поддержал предложение - этот механизм будет расширен, добавил чиновник.
Минпромторг в текущем году изыскал дополнительные ресурсы на строительство рыбопромыслового флота и в следующем году продолжит финансировать отрасль, заключил он.
Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году. По программе будут построены 105 судов.
Второй этап квот предусматривает строительство шести логистических комплексов.