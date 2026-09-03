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Минпромторг предложил расширить механизм инвестквот на строительство судов

Минпромторг предложил расширить механизм инвестквот на строительство судов - 03.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предложил расширить механизм инвестквот на строительство судов

Минпромторг России предложил расширить механизм инвестиционных квот для строительства малых и средних рыбопромысловых судов, заявил глава министерства Антон... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T04:20+0300

2026-09-03T04:20+0300

2026-09-03T04:20+0300

россия

промышленность

антон алиханов

дмитрий патрушев

минпромторг

росрыболовство

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил расширить механизм инвестиционных квот для строительства малых и средних рыбопромысловых судов, заявил глава министерства Антон Алиханов. "Правительство Российской Федерации нам совместно с министерством сельского хозяйства, Росрыболовством поручило выделить и найти, изыскать внутри своих бюджетов, которые мы администрируем, средства для того, чтобы выполнить все эти заказы, достроить их, чтобы механизм квот "под киль" реализовался в полной мере", - сказал Алиханов. Также помощник президента Дмитрий Патрушев поддержал предложение - этот механизм будет расширен, добавил чиновник. Минпромторг в текущем году изыскал дополнительные ресурсы на строительство рыбопромыслового флота и в следующем году продолжит финансировать отрасль, заключил он. Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году. По программе будут построены 105 судов. Второй этап квот предусматривает строительство шести логистических комплексов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, антон алиханов, дмитрий патрушев, минпромторг, росрыболовство