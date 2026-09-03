Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг предложил расширить механизм инвестквот на строительство судов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/minpromtorg-872958612.html
Минпромторг предложил расширить механизм инвестквот на строительство судов
Минпромторг предложил расширить механизм инвестквот на строительство судов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил расширить механизм инвестквот на строительство судов
Минпромторг России предложил расширить механизм инвестиционных квот для строительства малых и средних рыбопромысловых судов, заявил глава министерства Антон... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:20+0300
2026-09-03T04:20+0300
россия
промышленность
антон алиханов
дмитрий патрушев
минпромторг
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872958612.jpg?1788398458
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил расширить механизм инвестиционных квот для строительства малых и средних рыбопромысловых судов, заявил глава министерства Антон Алиханов. "Правительство Российской Федерации нам совместно с министерством сельского хозяйства, Росрыболовством поручило выделить и найти, изыскать внутри своих бюджетов, которые мы администрируем, средства для того, чтобы выполнить все эти заказы, достроить их, чтобы механизм квот "под киль" реализовался в полной мере", - сказал Алиханов. Также помощник президента Дмитрий Патрушев поддержал предложение - этот механизм будет расширен, добавил чиновник. Минпромторг в текущем году изыскал дополнительные ресурсы на строительство рыбопромыслового флота и в следующем году продолжит финансировать отрасль, заключил он. Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году. По программе будут построены 105 судов. Второй этап квот предусматривает строительство шести логистических комплексов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, антон алиханов, дмитрий патрушев, минпромторг, росрыболовство
РОССИЯ, Промышленность, Антон Алиханов, Дмитрий Патрушев, Минпромторг, Росрыболовство
04:20 03.09.2026
 
Минпромторг предложил расширить механизм инвестквот на строительство судов

Минпромторг предложил расширить механизм квот для строительства малых и средних судов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил расширить механизм инвестиционных квот для строительства малых и средних рыбопромысловых судов, заявил глава министерства Антон Алиханов.
"Правительство Российской Федерации нам совместно с министерством сельского хозяйства, Росрыболовством поручило выделить и найти, изыскать внутри своих бюджетов, которые мы администрируем, средства для того, чтобы выполнить все эти заказы, достроить их, чтобы механизм квот "под киль" реализовался в полной мере", - сказал Алиханов.
Также помощник президента Дмитрий Патрушев поддержал предложение - этот механизм будет расширен, добавил чиновник.
Минпромторг в текущем году изыскал дополнительные ресурсы на строительство рыбопромыслового флота и в следующем году продолжит финансировать отрасль, заключил он.
Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году. По программе будут построены 105 судов.
Второй этап квот предусматривает строительство шести логистических комплексов.
 
РОССИЯПромышленностьАнтон АлихановДмитрий ПатрушевМинпромторгРосрыболовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала