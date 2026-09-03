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Минпромторг начнет субсидировать стоимость строительства промысловых судов

Минпромторг начнет субсидировать стоимость строительства промысловых судов - 03.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг начнет субсидировать стоимость строительства промысловых судов

Минпромторг России со следующего года начнет субсидировать 10-20% контрактной стоимости строительства промысловых судов в зависимости от его типа, говорится в... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T04:21+0300

2026-09-03T04:21+0300

2026-09-03T04:21+0300

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антон алиханов

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сск "звезда"

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России со следующего года начнет субсидировать 10-20% контрактной стоимости строительства промысловых судов в зависимости от его типа, говорится в сообщении министерства. "Кроме того, благодаря компенсации части затрат на строительство краболовов на дальневосточных верфях за пять лет построено 12 промысловых судов, а уже со следующего года начнется субсидирование от 10% до 20% контрактной стоимости строительства в зависимости от типа судна", - говорится в сообщении Минпромторга России со ссылкой главу ведомства Антона Алиханова. Министр добавил, что в части судостроения заказчикам уже передано 2 газовоза для проекта "Арктик СПГ 2" и танкер-продуктовоз, построенные на ССК "Звезда". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, промышленность, владивосток, антон алиханов, минпромторг, сск "звезда", вэф