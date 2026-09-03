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Россия в первом полугодии нарастила экспорт промышленных товаров на 3%
Россия в первом полугодии нарастила экспорт промышленных товаров на 3% - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия в первом полугодии нарастила экспорт промышленных товаров на 3%
Объем экспорта российских промышленных товаров по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 3% и составил 58,8 миллиарда долларов, сообщил журналистам... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:52+0300
2026-09-03T14:52+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем экспорта российских промышленных товаров по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 3% и составил 58,8 миллиарда долларов, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026. "За первые полгода 2026 года промышленный несырьевой неэнергетический экспорт увеличился до 58,8 миллиардов долларов, это плюс 3% к прошлому году", - сказал Алиханов. Он отметил, что ключевыми отраслями, демонстрирующими прирост в экспорте товаров промышленности, являются химическая продукция, металлургия и драгметаллы, легкая промышленность, фармацевтика, парфюмерия, косметика. "Какая номенклатура станет лидером по итогам года - покажет время", - добавил Алиханов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, промышленность, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
РОССИЯ, Промышленность, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ, ВЭФ-2026
Россия в первом полугодии нарастила экспорт промышленных товаров на 3%
Алиханов: объем экспорта российских промышленных товаров в первом полугодии вырос на 3%
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем экспорта российских промышленных товаров по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 3% и составил 58,8 миллиарда долларов, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026.
"За первые полгода 2026 года промышленный несырьевой неэнергетический экспорт увеличился до 58,8 миллиардов долларов, это плюс 3% к прошлому году", - сказал Алиханов.
Он отметил, что ключевыми отраслями, демонстрирующими прирост в экспорте товаров промышленности, являются химическая продукция, металлургия и драгметаллы, легкая промышленность, фармацевтика, парфюмерия, косметика.
"Какая номенклатура станет лидером по итогам года - покажет время", - добавил Алиханов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.