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Россия в первом полугодии нарастила экспорт промышленных товаров на 3%

Россия в первом полугодии нарастила экспорт промышленных товаров на 3% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Россия в первом полугодии нарастила экспорт промышленных товаров на 3%

Объем экспорта российских промышленных товаров по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 3% и составил 58,8 миллиарда долларов, сообщил журналистам... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T14:52+0300

2026-09-03T14:52+0300

2026-09-03T14:57+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объем экспорта российских промышленных товаров по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 3% и составил 58,8 миллиарда долларов, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026. "За первые полгода 2026 года промышленный несырьевой неэнергетический экспорт увеличился до 58,8 миллиардов долларов, это плюс 3% к прошлому году", - сказал Алиханов. Он отметил, что ключевыми отраслями, демонстрирующими прирост в экспорте товаров промышленности, являются химическая продукция, металлургия и драгметаллы, легкая промышленность, фармацевтика, парфюмерия, косметика. "Какая номенклатура станет лидером по итогам года - покажет время", - добавил Алиханов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, промышленность, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф