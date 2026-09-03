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Продажи новых легковых авто в РФ выросли на 10,2%, в августе упали на 6,4%

Продажи новых легковых авто в РФ выросли на 10,2%, в августе упали на 6,4% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Продажи новых легковых авто в РФ выросли на 10,2%, в августе упали на 6,4%

Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу АО "Электронный паспорт") обнародовал статистику продаж новых транспортных... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:13+0300

2026-09-03T15:13+0300

2026-09-03T15:13+0300

бизнес

россия

минпромторг

электромобили

машины

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу АО "Электронный паспорт") обнародовал статистику продаж новых транспортных средств по итогам января-августа 2026 года. Всего за восемь месяцев в стране реализовано 940,4 тысячи машин всех категорий — на 7,2% больше, чем год назад. Однако в августе рынок скорректировался вниз на 7,6% до 125,2 тысячи единиц.В сегменте легковых автомобилей зафиксирован рост на 10,2% — до 846 тысяч штук. При этом в августе динамика сменилась на отрицательную: продажи сократились на 6,4% до 113,8 тысячи машин. Остальные категории коммерческого транспорта показали снижение. Реализация лёгких коммерческих автомобилей (LCV) за восемь месяцев упала на 17,2% до 55 тысяч единиц, в августе — до 6,9 тысячи (-17,2% год к году). Продажи новых грузовиков сократились на 8,5% до 33 тысяч штук, а в конце лета рухнули на 19,4% до 3,65 тысячи. Рынок автобусов просел на 6,6% до 6,5 тысячи, при этом в августе падение ускорилось до 23,6% (818 единиц).Отдельно в ведомстве отметили динамику сегмента электромобилей и гибридов: их продажи за восемь месяцев выросли почти вдвое (+93,6%) до 83,3 тысячи штук. Доля таких машин на рынке достигла 8,9% против 4,9% годом ранее, при этом 27,3% проданных экологичных авто произведены в России (22,76 тысячи единиц). Все данные основаны на системе электронных паспортов транспортных средств.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпромторг, электромобили, машины