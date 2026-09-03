https://1prime.ru/20260903/minpromtorg-873003499.html
Минпромторг планирует провести первый отбор по "кэшбэку за успех"
Минпромторг планирует провести первый отбор по "кэшбэку за успех" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг планирует провести первый отбор по "кэшбэку за успех"
Минпромторг России планирует провести первый отбор по механизму компенсации затрат на клинические исследования инновационных лекарств - "кэшбэк за успех" - до... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:17+0300
2026-09-03T17:17+0300
2026-09-03T17:17+0300
бизнес
владивосток
антон алиханов
минпромторг
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873003499.jpg?1788445078
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России планирует провести первый отбор по механизму компенсации затрат на клинические исследования инновационных лекарств - "кэшбэк за успех" - до конца текущего года, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
"Соответствующий проект постановления уже внесен в правительство Российской Федерации на утверждение, планируем первый отбор проектов провести уже в этом году", - сказал Алиханов о "кэшбэке за успех" в фармацевтике.
Министр добавил, что механизм предусматривает отбор проектов, по которым уже получены регистрационные удостоверения на оригинальные препараты в течении 3 лет до проведения отбора, но не ранее 2025 года. Также препарат должен быть оригинальным и первым в классе, то есть обладать уникальным механизмом фармакологического действия.
В дальнейшем по отобранным проектам планируем компенсировать затраты третьей фазы клинических исследований, так как данная фаза исследований является самой капиталоемкой для фармкомпаний.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
Бизнес, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
Минпромторг планирует провести первый отбор по "кэшбэку за успех"
Минпромторг планирует провести отбор по "кэшбэку за успех" до конца года
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России планирует провести первый отбор по механизму компенсации затрат на клинические исследования инновационных лекарств - "кэшбэк за успех" - до конца текущего года, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
"Соответствующий проект постановления уже внесен в правительство Российской Федерации на утверждение, планируем первый отбор проектов провести уже в этом году", - сказал Алиханов о "кэшбэке за успех" в фармацевтике.
Министр добавил, что механизм предусматривает отбор проектов, по которым уже получены регистрационные удостоверения на оригинальные препараты в течении 3 лет до проведения отбора, но не ранее 2025 года. Также препарат должен быть оригинальным и первым в классе, то есть обладать уникальным механизмом фармакологического действия.
В дальнейшем по отобранным проектам планируем компенсировать затраты третьей фазы клинических исследований, так как данная фаза исследований является самой капиталоемкой для фармкомпаний.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.