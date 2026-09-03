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Минпромторг планирует провести первый отбор по "кэшбэку за успех"

Минпромторг планирует провести первый отбор по "кэшбэку за успех" - 03.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг планирует провести первый отбор по "кэшбэку за успех"

Минпромторг России планирует провести первый отбор по механизму компенсации затрат на клинические исследования инновационных лекарств - "кэшбэк за успех" - до... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:17+0300

2026-09-03T17:17+0300

2026-09-03T17:17+0300

бизнес

владивосток

антон алиханов

минпромторг

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России планирует провести первый отбор по механизму компенсации затрат на клинические исследования инновационных лекарств - "кэшбэк за успех" - до конца текущего года, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов на ВЭФ-2026. "Соответствующий проект постановления уже внесен в правительство Российской Федерации на утверждение, планируем первый отбор проектов провести уже в этом году", - сказал Алиханов о "кэшбэке за успех" в фармацевтике. Министр добавил, что механизм предусматривает отбор проектов, по которым уже получены регистрационные удостоверения на оригинальные препараты в течении 3 лет до проведения отбора, но не ранее 2025 года. Также препарат должен быть оригинальным и первым в классе, то есть обладать уникальным механизмом фармакологического действия. В дальнейшем по отобранным проектам планируем компенсировать затраты третьей фазы клинических исследований, так как данная фаза исследований является самой капиталоемкой для фармкомпаний. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф