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Минпромторг рассказал о развитии лесозаготовительной техники
Минпромторг рассказал о развитии лесозаготовительной техники - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал о развитии лесозаготовительной техники
Российские машиностроители продолжают активно осваивать сегмент лесозаготовительной техники, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские машиностроители продолжают активно осваивать сегмент лесозаготовительной техники, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
"Наши машиностроители продолжают активно осваивать сегмент лесозаготовительной техники и взаимодействуют непосредственно с потребителями. В прошлом году предприятие "Амкодор-Онего" вывело на рынок новое поколение форвардеров и харвестеров. Совместно с "Сегежей" с октября 2025 года проводят испытания комплекса", - сказал министр.
Весь объем этих работ по программе испытаний с зимы 2026 года выполняется без серьезных неисправностей и простоев, добавил Алиханов.
Он подчеркнул, что в России активно идет импортозамещение комплектующих для лесозаготовительной техники. При этом оценить эффективность этих разработок может только потребитель, в связи с чем Минпромторг всегда настаивает на тщательной совместной работе производителей с эксплуатирующими организациями.
"Минпромторг России оказывает и будет оказывать всю возможную поддержку как машиностроителям, так и потребителям", - добавил Алиханов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
Минпромторг рассказал о развитии лесозаготовительной техники
Алиханов: машиностроители продолжают осваивать сегмент лесозаготовительной техники
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские машиностроители продолжают активно осваивать сегмент лесозаготовительной техники, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
"Наши машиностроители продолжают активно осваивать сегмент лесозаготовительной техники и взаимодействуют непосредственно с потребителями. В прошлом году предприятие "Амкодор-Онего" вывело на рынок новое поколение форвардеров и харвестеров. Совместно с "Сегежей" с октября 2025 года проводят испытания комплекса", - сказал министр.
Весь объем этих работ по программе испытаний с зимы 2026 года выполняется без серьезных неисправностей и простоев, добавил Алиханов.
Он подчеркнул, что в России активно идет импортозамещение комплектующих для лесозаготовительной техники. При этом оценить эффективность этих разработок может только потребитель, в связи с чем Минпромторг всегда настаивает на тщательной совместной работе производителей с эксплуатирующими организациями.
"Минпромторг России оказывает и будет оказывать всю возможную поддержку как машиностроителям, так и потребителям", - добавил Алиханов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.