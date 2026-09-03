Первая партия из 18 самолетов МС-21 законтрактована "Аэрофлотом"
Минпромторг: первая партия из 18 самолетов МС-21 законтрактована "Аэрофлотом"
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Первая партия из 18 самолетов МС-21 законтрактована "Аэрофлотом", ведутся переговоры о поставке второй партии из 90 машин, сообщил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026.
"Относительно авиакомпаний, претендующих на МС-21, то первая партия из 18 машин уже законтрактована "Аэрофлотом", сейчас с авиакомпанией ведутся переговоры о поставке второй партии из 90 самолетов", - сказал министр.
Алиханов добавил, что самолет МС-21 выполнил уже около половины программы сертификационных летных испытаний. После завершения сертификации начнутся поставки серийных самолетов эксплуатантам.
"Для наращивания темпов производства проведена масштабная работа по развитию компетенций Иркутского авиационного завода. МС-21 — основной отечественный магистральный самолет, он относится к наиболее востребованному классу воздушных судов: на самолеты этого класса в мире приходится более 80% пассажиропотока", - пояснил министр.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.