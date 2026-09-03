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Ситуация с банкротством застройщиков под контролем, заявил Стасишин - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Ситуация с банкротством застройщиков под контролем, заявил Стасишин
Ситуация с банкротством застройщиков под контролем, заявил Стасишин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Ситуация с банкротством застройщиков под контролем, заявил Стасишин
Критической проблемы с банкротством застройщиков в России на данный момент нет, ситуация контролируемая, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:39+0300
2026-09-03T08:55+0300
недвижимость
бизнес
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Критической проблемы с банкротством застройщиков в России на данный момент нет, ситуация контролируемая, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Ранее аналитик сервиса "Контур.Фокус" Вероника Скороходова сообщила РИА Недвижимость о росте количества дел о банкротстве российских строительных компаний в первом полугодии 2026 года на 37% относительно аналогичного периода прошлого год - до почти 1,1 тысячи. "Есть ли проблемы с банкротством застройщиков в России? Конечно, есть. Есть ли критические проблемы? Нет. Как и тех, которые мы не сможем решить. Все контролируемо. Непросто, но будем смотреть вместе командой за тем, чтобы все обязательства были выполнены и застройщики продолжили работать", – сказал Стасишин.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
недвижимость, бизнес, россия
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ
08:39 03.09.2026 (обновлено: 08:55 03.09.2026)
 
Ситуация с банкротством застройщиков под контролем, заявил Стасишин

Замглавы Минстроя Стасишин: критической проблемы с банкротством застройщиков в России нет

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Критической проблемы с банкротством застройщиков в России на данный момент нет, ситуация контролируемая, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
Ранее аналитик сервиса "Контур.Фокус" Вероника Скороходова сообщила РИА Недвижимость о росте количества дел о банкротстве российских строительных компаний в первом полугодии 2026 года на 37% относительно аналогичного периода прошлого год - до почти 1,1 тысячи.
"Есть ли проблемы с банкротством застройщиков в России? Конечно, есть. Есть ли критические проблемы? Нет. Как и тех, которые мы не сможем решить. Все контролируемо. Непросто, но будем смотреть вместе командой за тем, чтобы все обязательства были выполнены и застройщики продолжили работать", – сказал Стасишин.
 
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