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Минтранс назвал пять задач для расширения навигации на Дальнем Востоке
Минтранс назвал пять задач для расширения навигации на Дальнем Востоке - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс назвал пять задач для расширения навигации на Дальнем Востоке
Пять ключевых задач стоит перед Минтрансом России для расширения навигации на Дальнем Востоке и повышения ее эффективности, сообщил замглавы ведомства Александр | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:36+0300
2026-09-03T04:36+0300
2026-09-03T04:36+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Пять ключевых задач стоит перед Минтрансом России для расширения навигации на Дальнем Востоке и повышения ее эффективности, сообщил замглавы ведомства Александр Пошивай на площадке Восточного экономического форума.
"Первое - это развитие портовых мощностей, соответственно, гармонизация железнодорожных и автомобильных подходов. Второе – это модернизация ключевых портов и создание новых терминалов. Третье – мы должны повышать надежность северного завоза. Четвертое – ускорять обновление речного флота, дноуглубительной техники", - объяснил он.
Наконец, пятое - это работа над мультимодальными центрами, которые показывают свою высокую эффективность, продолжил он.
По словам Пошивая, сейчас в России создано пять таких центров в европейской части страны и "эффект от этого весьма впечатляющий". Пошивай подчеркнул, что создание таких центров будет развиваться и на Дальнем Востоке.
Замглавы ведомства отметил, что и транзитный потенциал Амурско-Ленского бассейна также находится в приоритете. "Мы будем сейчас эту тему активно продвигать в рамках тех возможностей, которые сейчас мы имеем при нынешнем состоянии бюджета", - пояснил он.
"И главная задача, которую мы сейчас решаем – это превратить Дальний Восток в современный транспортно-логистический центр и одновременно повысить его роль в развитии Северного морского пути", - заключил Пошивай.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, ВЭФ
Минтранс назвал пять задач для расширения навигации на Дальнем Востоке
Минтранс назвал пять ключевых задач для расширения навигации на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Пять ключевых задач стоит перед Минтрансом России для расширения навигации на Дальнем Востоке и повышения ее эффективности, сообщил замглавы ведомства Александр Пошивай на площадке Восточного экономического форума.
"Первое - это развитие портовых мощностей, соответственно, гармонизация железнодорожных и автомобильных подходов. Второе – это модернизация ключевых портов и создание новых терминалов. Третье – мы должны повышать надежность северного завоза. Четвертое – ускорять обновление речного флота, дноуглубительной техники", - объяснил он.
Наконец, пятое - это работа над мультимодальными центрами, которые показывают свою высокую эффективность, продолжил он.
По словам Пошивая, сейчас в России создано пять таких центров в европейской части страны и "эффект от этого весьма впечатляющий". Пошивай подчеркнул, что создание таких центров будет развиваться и на Дальнем Востоке.
Замглавы ведомства отметил, что и транзитный потенциал Амурско-Ленского бассейна также находится в приоритете. "Мы будем сейчас эту тему активно продвигать в рамках тех возможностей, которые сейчас мы имеем при нынешнем состоянии бюджета", - пояснил он.
"И главная задача, которую мы сейчас решаем – это превратить Дальний Восток в современный транспортно-логистический центр и одновременно повысить его роль в развитии Северного морского пути", - заключил Пошивай.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.