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Минтранс рассчитывает на стопроцентный переход на электронные накладные - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Минтранс рассчитывает на стопроцентный переход на электронные накладные
Минтранс рассчитывает на стопроцентный переход на электронные накладные - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс рассчитывает на стопроцентный переход на электронные накладные
Минтранс рассчитывает на 100-процентный переход на электронные накладные в грузоперевозках в России к марту 2027 года, сообщил замминистра транспорта Борис... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:52+0300
2026-09-03T05:52+0300
бизнес
россия
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минтранс рассчитывает на 100-процентный переход на электронные накладные в грузоперевозках в России к марту 2027 года, сообщил замминистра транспорта Борис Ташимов. Он напомнил, что с 1 сентября 2026 года в России введены обязательные электронные накладные в грузоперевозках. Минтранс ранее писал, что речь идет об автомобильных перевозках, железнодорожной и авиационной накладных, а также экспедиторских документах. Также министерство указывало, что до 1 марта 2027 года при предъявлении бумажных документов инспекторы будут ограничиваться устным предупреждением без штрафа. "Полагаем, что, собственно, тот адаптационный, назовем его, период пройдет гладко и к марту 2027 года в принципе мы дойдем до 100% перевозок в электронном виде в части автомобильных, железнодорожных, авиаперевозок и экспедиторских документов", - сказал Ташимов, выступая на ВЭФ. Речь идет о государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Министр транспорта РФ Андрей Никитин говорил, что внедрение обязательных цифровых документов является необходимым шагом. Это, пояснял он, позволит в реальном времени отслеживать перемещение грузов по всей стране и формировать точную картину состояния отрасли. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, владивосток, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, ВЭФ
05:52 03.09.2026
 
Минтранс рассчитывает на стопроцентный переход на электронные накладные

Минтранс рассчитывает на стопроцентный переход на электронные накладные к марту 2027 года

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минтранс рассчитывает на 100-процентный переход на электронные накладные в грузоперевозках в России к марту 2027 года, сообщил замминистра транспорта Борис Ташимов.
Он напомнил, что с 1 сентября 2026 года в России введены обязательные электронные накладные в грузоперевозках. Минтранс ранее писал, что речь идет об автомобильных перевозках, железнодорожной и авиационной накладных, а также экспедиторских документах. Также министерство указывало, что до 1 марта 2027 года при предъявлении бумажных документов инспекторы будут ограничиваться устным предупреждением без штрафа.
"Полагаем, что, собственно, тот адаптационный, назовем его, период пройдет гладко и к марту 2027 года в принципе мы дойдем до 100% перевозок в электронном виде в части автомобильных, железнодорожных, авиаперевозок и экспедиторских документов", - сказал Ташимов, выступая на ВЭФ.
Речь идет о государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
Министр транспорта РФ Андрей Никитин говорил, что внедрение обязательных цифровых документов является необходимым шагом. Это, пояснял он, позволит в реальном времени отслеживать перемещение грузов по всей стране и формировать точную картину состояния отрасли.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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