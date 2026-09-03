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Минтранс видит потенциал в платформетизации логистического рынка
Минтранс видит потенциал в платформетизации логистического рынка - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс видит потенциал в платформетизации логистического рынка
Минтранс России продолжает введение отраслевых стандартов на российском логистическом рынке и видит существенный потенциал в его платформатизации, сообщил... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:16+0300
2026-09-03T06:16+0300
2026-09-03T06:16+0300
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минтранс России продолжает введение отраслевых стандартов на российском логистическом рынке и видит существенный потенциал в его платформатизации, сообщил замминистра транспорта Борис Ташимов.
"Мы видим существенный потенциал для платформизации рынка. Соответственно мы видим в пассажирских перевозках эффекты в виде сокращения издержек, ...роста налогообложения, роста поступлений всех бюджетов. ...Большой потенциал для платформизации грузовых перевозок. Мы видим ряд платформ, которые сейчас действуют, и понимаем, в чем их преимущества и недостатки", - рассказал Ташимов, выступая на сессии в рамках ВЭФ-2026.
По его словам, такие платформы сокращают издержки, хотя и "не в той мере", как хотелось бы отраслевикам.
"При этом пока есть существенный задел для работы. Это и повышение ответственности самих платформ, снижение уровня серых перевозчиков. Для того, чтобы платформа несла ответственность, нужно договориться о том, кто является честным, справедливым, легальным. Соответственно, для этого мы и делаем те реестры, которыми сейчас занимаемся", - добавил замглавы министерства.
В России с 1 марта начал работать реестр экспедиторов на базе специальной платформы "Гослог". Оказывать соответствующие услуги смогут лишь те экспедиторы, сведения о которых внесены в этот реестр. Участие в реестре обязательно для всех юридических лиц и ИП, кто уже осуществляет такую деятельность либо планирует ее начать. Ведение реестра возложено на Ространснадзор.
Ташимов также напомнил, что сейчас Минтранс продолжает введение новых стандартов в грузовых перевозках и в качестве примера привел эксперимент на внутренних водных путях страны.
"Мы проводили эксперимент по внутренним водным путям и (получили - ред.) хороший отзыв от участников рынка в том, что давайте все-таки займемся стандартизацией грузов. ...Отдельная большая задача, собственно, придумать единый для всех стандарт", - заключил Ташимов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, ространснадзор, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Ространснадзор, ВЭФ
Минтранс видит потенциал в платформетизации логистического рынка
Минтранс видит потенциал в введении отраслевых стандартов на логистическом рынке
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минтранс России продолжает введение отраслевых стандартов на российском логистическом рынке и видит существенный потенциал в его платформатизации, сообщил замминистра транспорта Борис Ташимов.
"Мы видим существенный потенциал для платформизации рынка. Соответственно мы видим в пассажирских перевозках эффекты в виде сокращения издержек, ...роста налогообложения, роста поступлений всех бюджетов. ...Большой потенциал для платформизации грузовых перевозок. Мы видим ряд платформ, которые сейчас действуют, и понимаем, в чем их преимущества и недостатки", - рассказал Ташимов, выступая на сессии в рамках ВЭФ-2026.
По его словам, такие платформы сокращают издержки, хотя и "не в той мере", как хотелось бы отраслевикам.
"При этом пока есть существенный задел для работы. Это и повышение ответственности самих платформ, снижение уровня серых перевозчиков. Для того, чтобы платформа несла ответственность, нужно договориться о том, кто является честным, справедливым, легальным. Соответственно, для этого мы и делаем те реестры, которыми сейчас занимаемся", - добавил замглавы министерства.
В России с 1 марта начал работать реестр экспедиторов на базе специальной платформы "Гослог". Оказывать соответствующие услуги смогут лишь те экспедиторы, сведения о которых внесены в этот реестр. Участие в реестре обязательно для всех юридических лиц и ИП, кто уже осуществляет такую деятельность либо планирует ее начать. Ведение реестра возложено на Ространснадзор.
Ташимов также напомнил, что сейчас Минтранс продолжает введение новых стандартов в грузовых перевозках и в качестве примера привел эксперимент на внутренних водных путях страны.
"Мы проводили эксперимент по внутренним водным путям и (получили - ред.) хороший отзыв от участников рынка в том, что давайте все-таки займемся стандартизацией грузов. ...Отдельная большая задача, собственно, придумать единый для всех стандарт", - заключил Ташимов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.