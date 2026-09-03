https://1prime.ru/20260903/mintrans-872963053.html
Минтранс поддержал идею об оборудовании комнат для пассажиров с животными
Минтранс поддержал идею об оборудовании комнат для пассажиров с животными - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс поддержал идею об оборудовании комнат для пассажиров с животными
Минтранс РФ поддерживает предложение разработать единые требования по оборудованию в аэропортах и на вокзалах комнат для пассажиров с животными, следует из... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:53+0300
2026-09-03T06:53+0300
2026-09-03T06:53+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ поддерживает предложение разработать единые требования по оборудованию в аэропортах и на вокзалах комнат для пассажиров с животными, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы от партии "Новые люди", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Депутаты направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением разработать единые федеральные требования к оборудованию крупных аэропортов и железнодорожных вокзалов комнатами либо зонами для пассажиров с домашними животными. Минимальное оснащение может включать доступ к воде, санитарное место и средства уборки.
"С учетом изложенного, а также принимая во внимание рост числа пассажиров, перевозящих домашних питомцев, Минтранс России поддерживает инициативу по разработке минимальных требований к помещениям для ухода за животными", - говорится в ответе ведомства за подписью главы Минтранса.
В ведомстве уточнили, что имеющиеся наработки носят фрагментарный характер и в основном ориентированы на потребности владельцев собак, в том числе служебных. Требования к помещениям для кошек и иных мелких домашних животных в настоящее время также не разработаны и нормативно не закреплены.
Вопрос по установлению минимальных требований для обслуживания пассажиров, путешествующих с питомцами, будет проработан совместно с Минстроем России, добавляется в документе.
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бизнес
Минтранс поддержал идею об оборудовании комнат для пассажиров с животными
Минтранс поддержал идею об оборудовании комнат для пассажиров с животными в аэропортах
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ поддерживает предложение разработать единые требования по оборудованию в аэропортах и на вокзалах комнат для пассажиров с животными, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы от партии "Новые люди", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Депутаты направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением разработать единые федеральные требования к оборудованию крупных аэропортов и железнодорожных вокзалов комнатами либо зонами для пассажиров с домашними животными. Минимальное оснащение может включать доступ к воде, санитарное место и средства уборки.
"С учетом изложенного, а также принимая во внимание рост числа пассажиров, перевозящих домашних питомцев, Минтранс России поддерживает инициативу по разработке минимальных требований к помещениям для ухода за животными", - говорится в ответе ведомства за подписью главы Минтранса.
В ведомстве уточнили, что имеющиеся наработки носят фрагментарный характер и в основном ориентированы на потребности владельцев собак, в том числе служебных. Требования к помещениям для кошек и иных мелких домашних животных в настоящее время также не разработаны и нормативно не закреплены.
Вопрос по установлению минимальных требований для обслуживания пассажиров, путешествующих с питомцами, будет проработан совместно с Минстроем России, добавляется в документе.