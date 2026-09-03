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Минцифры оценило потери в книжной отрасли из-за атак БПЛА

Минцифры оценило потери в книжной отрасли из-за атак БПЛА - 03.09.2026, ПРАЙМ

Минцифры оценило потери в книжной отрасли из-за атак БПЛА

Потери в книжной отрасли из-за атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon в июне-августе предварительно оцениваются в 6 миллиардов рублей,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T16:41+0300

2026-09-03T16:41+0300

2026-09-03T16:41+0300

технологии

россия

владимир григорьев

wildberries

ozon

минцифры

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Потери в книжной отрасли из-за атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon в июне-августе предварительно оцениваются в 6 миллиардов рублей, уничтожено порядка 15 миллионов книг, сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев. "Мы оцениваем потери - порядка 6 миллиардов рублей", - сказал Григорьев в ходе отраслевой конференции "Книжный рынок России-2026" в рамках Московской международной книжной ярмарки. По его данным, из-за атак на склады было уничтожено порядка 15 миллионов книг. В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon. Московская международная книжная ярмарка проходит со 2 по 6 сентября в столичном комплексе "Гостиный двор". Китайская Народная Республика в этом году стала почетным гостем ММКЯ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, владимир григорьев, wildberries, ozon, минцифры