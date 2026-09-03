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Минцифры оценило потери в книжной отрасли из-за атак БПЛА
Минцифры оценило потери в книжной отрасли из-за атак БПЛА - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минцифры оценило потери в книжной отрасли из-за атак БПЛА
Потери в книжной отрасли из-за атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon в июне-августе предварительно оцениваются в 6 миллиардов рублей,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:41+0300
2026-09-03T16:41+0300
2026-09-03T16:41+0300
технологии
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владимир григорьев
wildberries
ozon
минцифры
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Потери в книжной отрасли из-за атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon в июне-августе предварительно оцениваются в 6 миллиардов рублей, уничтожено порядка 15 миллионов книг, сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
"Мы оцениваем потери - порядка 6 миллиардов рублей", - сказал Григорьев в ходе отраслевой конференции "Книжный рынок России-2026" в рамках Московской международной книжной ярмарки.
По его данным, из-за атак на склады было уничтожено порядка 15 миллионов книг.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Московская международная книжная ярмарка проходит со 2 по 6 сентября в столичном комплексе "Гостиный двор". Китайская Народная Республика в этом году стала почетным гостем ММКЯ.
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технологии, россия, владимир григорьев, wildberries, ozon, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Владимир Григорьев, Wildberries, Ozon, Минцифры
Минцифры оценило потери в книжной отрасли из-за атак БПЛА
Минцифры: потери в книжной отрасли из-за атак БПЛА оцениваются в шесть миллиардов рублей
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Потери в книжной отрасли из-за атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon в июне-августе предварительно оцениваются в 6 миллиардов рублей, уничтожено порядка 15 миллионов книг, сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
"Мы оцениваем потери - порядка 6 миллиардов рублей", - сказал Григорьев в ходе отраслевой конференции "Книжный рынок России-2026" в рамках Московской международной книжной ярмарки.
По его данным, из-за атак на склады было уничтожено порядка 15 миллионов книг.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Московская международная книжная ярмарка проходит со 2 по 6 сентября в столичном комплексе "Гостиный двор". Китайская Народная Республика в этом году стала почетным гостем ММКЯ.