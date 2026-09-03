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Минцифры прорабатывает вопрос льготного НДС на книги
Минцифры прорабатывает вопрос льготного НДС на книги - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минцифры прорабатывает вопрос льготного НДС на книги
Минцифры России прорабатывает с участниками книжного рынка вопрос установления льготного НДС в размере 5% на книги для поддержки отрасли после атак украинских... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T22:26+0300
2026-09-03T22:26+0300
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бизнес
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владимир григорьев
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Минцифры России прорабатывает с участниками книжного рынка вопрос установления льготного НДС в размере 5% на книги для поддержки отрасли после атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon, сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
В ходе отраслевой конференции "Книжный рынок России" в рамках Московской международной книжной ярмарки он сообщил, что предварительные потери отрасли оцениваются в 6 миллиардов рублей, из-за атак БПЛА было уничтожено порядка 15 миллионов книг. По словам директора департамента, чтобы оказать книжной сфере поддержку, прирабатывается ряд предложений.
"Мы с участниками отрасли прорабатываем возможности введения льготного НДС на книги, хотя бы 5% и хотя бы на один год", - сказал Григорьев, отметив, что вопрос находится в стадии проработки.
По его словам, шаги такого характера, если они будут поддержаны правительством России, могли бы компенсировать книжной индустрии потери, которые она понесла за последние два месяца.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Московская международная книжная ярмарка проходит с 2 по 6 сентября в столичном комплексе "Гостиный двор". Китайская Народная Республика в этом году стала почетным гостем ММКЯ.
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бизнес, технологии, владимир григорьев, wildberries, ozon, минцифры
Бизнес, Технологии, Владимир Григорьев, Wildberries, Ozon, Минцифры
Минцифры прорабатывает вопрос льготного НДС на книги
Минцифры прорабатывает льготный НДС на книги для поддержки отрасли после атак БПЛА
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Минцифры России прорабатывает с участниками книжного рынка вопрос установления льготного НДС в размере 5% на книги для поддержки отрасли после атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon, сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
В ходе отраслевой конференции "Книжный рынок России" в рамках Московской международной книжной ярмарки он сообщил, что предварительные потери отрасли оцениваются в 6 миллиардов рублей, из-за атак БПЛА было уничтожено порядка 15 миллионов книг. По словам директора департамента, чтобы оказать книжной сфере поддержку, прирабатывается ряд предложений.
"Мы с участниками отрасли прорабатываем возможности введения льготного НДС на книги, хотя бы 5% и хотя бы на один год", - сказал Григорьев, отметив, что вопрос находится в стадии проработки.
По его словам, шаги такого характера, если они будут поддержаны правительством России, могли бы компенсировать книжной индустрии потери, которые она понесла за последние два месяца.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Московская международная книжная ярмарка проходит с 2 по 6 сентября в столичном комплексе "Гостиный двор". Китайская Народная Республика в этом году стала почетным гостем ММКЯ.