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Минцифры прорабатывает вопрос льготного НДС на книги - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Минцифры прорабатывает вопрос льготного НДС на книги
Минцифры прорабатывает вопрос льготного НДС на книги - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минцифры прорабатывает вопрос льготного НДС на книги
Минцифры России прорабатывает с участниками книжного рынка вопрос установления льготного НДС в размере 5% на книги для поддержки отрасли после атак украинских... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T22:26+0300
2026-09-03T22:26+0300
бизнес
технологии
владимир григорьев
wildberries
ozon
минцифры
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Минцифры России прорабатывает с участниками книжного рынка вопрос установления льготного НДС в размере 5% на книги для поддержки отрасли после атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon, сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев. В ходе отраслевой конференции "Книжный рынок России" в рамках Московской международной книжной ярмарки он сообщил, что предварительные потери отрасли оцениваются в 6 миллиардов рублей, из-за атак БПЛА было уничтожено порядка 15 миллионов книг. По словам директора департамента, чтобы оказать книжной сфере поддержку, прирабатывается ряд предложений. "Мы с участниками отрасли прорабатываем возможности введения льготного НДС на книги, хотя бы 5% и хотя бы на один год", - сказал Григорьев, отметив, что вопрос находится в стадии проработки. По его словам, шаги такого характера, если они будут поддержаны правительством России, могли бы компенсировать книжной индустрии потери, которые она понесла за последние два месяца. В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon. Московская международная книжная ярмарка проходит с 2 по 6 сентября в столичном комплексе "Гостиный двор". Китайская Народная Республика в этом году стала почетным гостем ММКЯ.
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192
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бизнес, технологии, владимир григорьев, wildberries, ozon, минцифры
Бизнес, Технологии, Владимир Григорьев, Wildberries, Ozon, Минцифры
22:26 03.09.2026
 
Минцифры прорабатывает вопрос льготного НДС на книги

Минцифры прорабатывает льготный НДС на книги для поддержки отрасли после атак БПЛА

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Минцифры России прорабатывает с участниками книжного рынка вопрос установления льготного НДС в размере 5% на книги для поддержки отрасли после атак украинских БПЛА на склады маркетплейсов Wildberries и Ozon, сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
В ходе отраслевой конференции "Книжный рынок России" в рамках Московской международной книжной ярмарки он сообщил, что предварительные потери отрасли оцениваются в 6 миллиардов рублей, из-за атак БПЛА было уничтожено порядка 15 миллионов книг. По словам директора департамента, чтобы оказать книжной сфере поддержку, прирабатывается ряд предложений.
"Мы с участниками отрасли прорабатываем возможности введения льготного НДС на книги, хотя бы 5% и хотя бы на один год", - сказал Григорьев, отметив, что вопрос находится в стадии проработки.
По его словам, шаги такого характера, если они будут поддержаны правительством России, могли бы компенсировать книжной индустрии потери, которые она понесла за последние два месяца.
В последние недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries в ряде регионов России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о терактах. С 22 августа также пострадали несколько логистических объектов Ozon.
Московская международная книжная ярмарка проходит с 2 по 6 сентября в столичном комплексе "Гостиный двор". Китайская Народная Республика в этом году стала почетным гостем ММКЯ.
 
БизнесТехнологииВладимир ГригорьевWildberriesOzonМинцифры
 
 
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