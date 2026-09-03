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Минвостока предложило консультировать бизнес в первый год работы - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Минвостока предложило консультировать бизнес в первый год работы
Минвостока предложило консультировать бизнес в первый год работы - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минвостока предложило консультировать бизнес в первый год работы
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предлагает продолжить практику замены контрольно-надзорных мероприятий на профилактику и рассмотреть... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T05:12+0300
2026-09-03T05:12+0300
бизнес
россия
арктика
владивосток
алексей чекунков
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предлагает продолжить практику замены контрольно-надзорных мероприятий на профилактику и рассмотреть возможность консультирования бизнеса в первый год работы вместо проверок, заявил глава ведомства Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме. "Число профилактических мероприятий у нас в три раза уже больше, чем число контрольных или надзорных, и в эту сторону идет движение. Бизнес чувствует более конструктивный подход, чем был раньше. Мы слышим много предложений о том, чтобы продолжить эту практику и, возможно, сделать следующий шаг: усовершенствовать эту инициативу для ряда контрольных органов – в первый год деятельности бизнеса прежде всего консультировать, а при нарушениях давать время на их исправление", – сказал Чекунков на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны". По его словам, ведомство изучает мировую практику, когда предпринимателей поощряют за отсутствие нарушений. "В ряде стран есть практика: если в ходе проверки нарушений не обнаружилось, то резидент освобожден от таких мероприятий на два года, а если по истечении двух лет все хорошо, то на следующие пять лет", – отметил министр. Он добавил, что такой порядок не может распространяться на проверки, связанные с безопасностью жизнедеятельности и рисками для здоровья людей. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, арктика, владивосток, алексей чекунков, вэф
Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, Владивосток, Алексей Чекунков, ВЭФ
05:12 03.09.2026
 
Минвостока предложило консультировать бизнес в первый год работы

Минвостока предложило консультировать бизнес в первый год работы вместо проверок

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предлагает продолжить практику замены контрольно-надзорных мероприятий на профилактику и рассмотреть возможность консультирования бизнеса в первый год работы вместо проверок, заявил глава ведомства Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме.
"Число профилактических мероприятий у нас в три раза уже больше, чем число контрольных или надзорных, и в эту сторону идет движение. Бизнес чувствует более конструктивный подход, чем был раньше. Мы слышим много предложений о том, чтобы продолжить эту практику и, возможно, сделать следующий шаг: усовершенствовать эту инициативу для ряда контрольных органов – в первый год деятельности бизнеса прежде всего консультировать, а при нарушениях давать время на их исправление", – сказал Чекунков на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны".
По его словам, ведомство изучает мировую практику, когда предпринимателей поощряют за отсутствие нарушений.
"В ряде стран есть практика: если в ходе проверки нарушений не обнаружилось, то резидент освобожден от таких мероприятий на два года, а если по истечении двух лет все хорошо, то на следующие пять лет", – отметил министр.
Он добавил, что такой порядок не может распространяться на проверки, связанные с безопасностью жизнедеятельности и рисками для здоровья людей.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯАРКТИКАВладивостокАлексей ЧекунковВЭФ
 
 
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